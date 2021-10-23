Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Первую смерть ребенка от коронавируса подтвердил минздрав Красноярского края

8:17:0410/23/2021
0

Медики заявили, что у подростка были сопутствующие заболевания, заражение произошло от матери.

В Красноярске умер ребенок от ковида. Фото: pixnio.com
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
6 ноября – Дмитриевская родительская суббота-2021: Что нельзя и что нужно делать в этот день

6 ноября – Дмитриевская родительская суббота-2021: Что нельзя и что нужно делать в этот деньСемьям 17-ти погибших при взрыве на заводе в Рязанской области губернатор перечислит по 1 млн рублейЕщё 1044 новости

В сентябре в Красноярске скончался от коронавируса ребенок. Как стало известно из сообщения медиков, это первый и единственный случай гибели малолетнего пациента от ковида в регионе.

Информация появилась только сейчас, потому что заключение о причине смерти от патологоанатомов пришло только 22 октября.

- Ребенок имел сопутствующие заболевания – "был лежачий". А коронавирусная инфекция все осложнила. У него была двухсторонняя пневмония с осложнениями. Это семейный случай заболевания: сначала подтвердили у мамы, а после у ребенка, – пояснила главный внештатный детский инфекционист Анжелика Белкина.

Как рассказала специалист, данный случай тяжелого протекания инфекции не единственный — на 22 октября в регионе таких пациентов 56, сообщает ТВК.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за все время пандемии зарегистрировано два летальных исхода среди  больных коронавирусной инфекцией детей - скончались новорожденный и 2-месячная девочка.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смерть ребенкакоронавируссопутствующие заболевания
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Теперь и дети будут страдать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

В Бердске подозревают коронавирус у 805 человек, 237 болеют ковидом на 23 октября. Статистика резко пошла в рост
Боевой патрон оказался в пистолете, из которого Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках «Ржавчины»
Как бустерная вакцина против коронавируса сказывается на уровне антител? Исследование врачей1
ПФР рассказал о выплате пенсий в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и о работе почты с пенсионерами в этот период1

Последние новости

Признаки коронавируса осенью 2021 года: как на симптомах отразилась мутация вируса
8:14:47 10/23/2021
Признаки коронавируса осенью 2021 года: как на симптомах отразилась мутация вируса
6 ноября – Дмитриевская родительская суббота-2021: Что нельзя и что нужно делать в этот день
8:04:22 10/23/2021
6 ноября – Дмитриевская родительская суббота-2021: Что нельзя и что нужно делать в этот день
У трех знаков зодиака 23 октября 2021 года будет отличный день
8:02:50 10/23/2021
У трех знаков зодиака 23 октября 2021 года будет отличный день
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 23 октября 2021 года
8:00:27 10/23/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 23 октября 2021 года
Россиянам с медотводом от прививки против коронавируса уехать за город для собственной безопасности рекомендует эксперт
7:57:34 10/23/2021
Россиянам с медотводом от прививки против коронавируса уехать за город для собственной безопасности рекомендует эксперт
Ксения Собчак появилась на свадьбе экс-сенатора с молодой итальянкой в колье-змее за 16 млн рублей
7:39:19 10/23/2021
Ксения Собчак появилась на свадьбе экс-сенатора с молодой итальянкой в колье-змее за 16 млн рублей
Пропавший в августе оленевод выжил в тундре благодаря советским консервам
7:19:53 10/23/2021
Пропавший в августе оленевод выжил в тундре благодаря советским консервам
Японский гороскоп на 2022 года для каждого знака
7:00:04 10/23/2021
Японский гороскоп на 2022 года для каждого знака
Съемочная группа фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином бастовала незадолго до трагедии после выстрела
6:46:38 10/23/2021
Съемочная группа фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином бастовала незадолго до трагедии после выстрела
Власти Санкт-Петербурга вводят жесткий локдаун по аналогии с Москвой
6:29:34 10/23/2021
Власти Санкт-Петербурга вводят жесткий локдаун по аналогии с Москвой