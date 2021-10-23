Первую смерть ребенка от коронавируса подтвердил минздрав Красноярского края

В сентябре в Красноярске скончался от коронавируса ребенок. Как стало известно из сообщения медиков, это первый и единственный случай гибели малолетнего пациента от ковида в регионе.
Информация появилась только сейчас, потому что заключение о причине смерти от патологоанатомов пришло только 22 октября.
- Ребенок имел сопутствующие заболевания – "был лежачий". А коронавирусная инфекция все осложнила. У него была двухсторонняя пневмония с осложнениями. Это семейный случай заболевания: сначала подтвердили у мамы, а после у ребенка, – пояснила главный внештатный детский инфекционист Анжелика Белкина.
Как рассказала специалист, данный случай тяжелого протекания инфекции не единственный — на 22 октября в регионе таких пациентов 56, сообщает ТВК.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за все время пандемии зарегистрировано два летальных исхода среди больных коронавирусной инфекцией детей - скончались новорожденный и 2-месячная девочка.