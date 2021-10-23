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Выстрелившему в себя 10-летнему ребенку из пистолета прямо в больнице Нижневартовска удалили глаз

9:11:5910/23/2021
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Мальчик находился на лечении в онкодиспансере, с ним лежал дедушка — собственник травматического оружия. Безопасность в больницах ХМАО под большим вопросом.

В больнице себе в глаз выстрелил ребенок из пистолет дедушки. Фото: Pixabay

В пятницу, 22 октября, в Нижневартовске произошло ЧП — 10-летний ребенок, находящийся на лечении в онкологическом отделении детской клинической окружной больницы, выстрелил себе в глаз из травматического пистолета. Врачи провели операцию, которая шла несколько часов и спасли жизнь ребенку, но сохранить глаз не удалось.

За жизнь мальчика боролись ведущие хирурги региона, состояние пациента стабильно тяжелое. На месте происшествия работают следователи и полицейские, сообщал "Курьер.Среда".

Выстрел произошел из травматического оружия, которое принес с собой в больницу 66-летний дедушка маленького пациента. Правоохранители выясняют, как удалось пронести в медучреждение оружие и есть ли на него разрешение у пожилого человека.

Член общественной палаты ХМАО и эксперт по безопасности Эдуард Логинов рассказал, что в больницах региона проблемы с безопасностью, и их необходимо срочно решать. То, что в здание больницы было пронесено оружие без проблем, говорит о том, что охрана не справляется с потоком людей. Реального контроля за безопасностью в лечебном учреждении нет.

- Вот хороший пример — новый сургутский перинатальный центр. Там в ТЗ к тендеру на охрану учреждения сразу стоит требование о приобретении специальных газоанализаторов, которые смогли реагировать на взрывчатые вещества, наркотики, алкоголь при попытке их проноса внутрь здания, - поделился общественник с URA.RU.

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операциявыстрел в глазпистолет дедушки
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