Выстрелившему в себя 10-летнему ребенку из пистолета прямо в больнице Нижневартовска удалили глаз

В пятницу, 22 октября, в Нижневартовске произошло ЧП — 10-летний ребенок, находящийся на лечении в онкологическом отделении детской клинической окружной больницы, выстрелил себе в глаз из травматического пистолета. Врачи провели операцию, которая шла несколько часов и спасли жизнь ребенку, но сохранить глаз не удалось.
За жизнь мальчика боролись ведущие хирурги региона, состояние пациента стабильно тяжелое. На месте происшествия работают следователи и полицейские, сообщал "Курьер.Среда".
Выстрел произошел из травматического оружия, которое принес с собой в больницу 66-летний дедушка маленького пациента. Правоохранители выясняют, как удалось пронести в медучреждение оружие и есть ли на него разрешение у пожилого человека.
Член общественной палаты ХМАО и эксперт по безопасности Эдуард Логинов рассказал, что в больницах региона проблемы с безопасностью, и их необходимо срочно решать. То, что в здание больницы было пронесено оружие без проблем, говорит о том, что охрана не справляется с потоком людей. Реального контроля за безопасностью в лечебном учреждении нет.
- Вот хороший пример — новый сургутский перинатальный центр. Там в ТЗ к тендеру на охрану учреждения сразу стоит требование о приобретении специальных газоанализаторов, которые смогли реагировать на взрывчатые вещества, наркотики, алкоголь при попытке их проноса внутрь здания, - поделился общественник с URA.RU.