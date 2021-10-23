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Бюджет Новосибирска потратил на мэра Анатолия Локтя 3 млн рублей за 9 месяцев 2021 года

9:37:3910/23/2021
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Траты на служебные расходы на градоначальника на год запланированы в сумму 4,4 миллиона рублей.В 2020-м Локоть обошелся налогоплательщикам дороже.

мужчина
Анатолий Локоть в 2021 году обходится бюджету дешевле, чем в прошлом. Фото: Мэрия Новосибирска

С января по сентябрь 2021 года расходы на работу мэра составили 2,962 миллиона рублей, данная информация указана в постановлении об исполнении бюджета города. Всего на 2021 год запланировано потратить 4, 444 миллионов рублей на данную статью расходов.

— В служебные траты мэра города Новосибирска включены расходы на служебные командировки, связь, транспортные расходы, приобретение основных средств, материальных запасов. Финансовое обеспечение деятельности мэра включает расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (30,2% от расходов на оплату труда), — сообщили в Департаменте финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.

В прошлом году на функционирование мэра Новосибирска было потрачено больше. При запланированных расходах на 2020 год в 5,566 миллионов рублей было освоено меньше — 5,339 миллионов, причем за девять месяцев прошлого года было истрачено 3,834 миллиона рублей.

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бюджетрасходы на мэрасокращение тратАнатолий Локоть
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