Бюджет Новосибирска потратил на мэра Анатолия Локтя 3 млн рублей за 9 месяцев 2021 года

С января по сентябрь 2021 года расходы на работу мэра составили 2,962 миллиона рублей, данная информация указана в постановлении об исполнении бюджета города. Всего на 2021 год запланировано потратить 4, 444 миллионов рублей на данную статью расходов.
— В служебные траты мэра города Новосибирска включены расходы на служебные командировки, связь, транспортные расходы, приобретение основных средств, материальных запасов. Финансовое обеспечение деятельности мэра включает расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (30,2% от расходов на оплату труда), — сообщили в Департаменте финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.
В прошлом году на функционирование мэра Новосибирска было потрачено больше. При запланированных расходах на 2020 год в 5,566 миллионов рублей было освоено меньше — 5,339 миллионов, причем за девять месяцев прошлого года было истрачено 3,834 миллиона рублей.