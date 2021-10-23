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В России рекордных 37 678 зараженных коронавирусом и 1075 умерших выявили за сутки на 23 октября

8:34:0810/23/2021
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Суточная смертность  уже пятый день подряд превышает 1000. В лидерах по-прежнему Москва и Петербург.

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей. Фото: Минздрав Новосибирской области

За прошедшие на 23 октября сутки Россия вновь  обновила максимумы по числу заразившихся коронавирусом, а также по смертям от ковида. Об этом сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев (COVID-19 — 37 678 в 85 регионах", — сказано в сообщении.

В пятницу выявили 37 141 инфицированный - это тоже было рекордом.

Скончались за минувшие сутки 1075 россиян с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Накануне их было 1064. Напомним, что суточная смертность  уже пятый день подряд превышает 1000.

По данным оперштаба, за последние 24 часа вылечились от ковида 26 077 человек, а всего с начала пандемии - 7 143 137.

Лидерами по числу заболевших остается Москва — 7803 (8166 в пятницу), Санкт-Петербург — 3360 и Московская область — 2783.

Общее число заразившихся коронавирусом в России на 23 октября 2021 года достигло 8 205 983, умерли из них 229 528 человек.

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