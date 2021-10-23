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По искам прокурора Бердска Роскомнадзор немедленно блокирует сайты с запрещенной информацией

8:47:2810/23/2021,Анастасия Солодкова
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Бердский суд удовлетворил исковые заявления надзорного органа о закрытии сайтов, продающих фальшивые дипломы и водительские права.

Суд Бердска удовлетворил иск прокуратуры, решение подлежит немедленному исполнению: Фото "Курьер.Среда"

В Бердском городском суде 21 октября вынесено решение по делу прокурора Бердска «в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной к распространению на территории России». Судья Оксана Лехницкая провела одно заседание и в тот же день огласила вердикт.

Как рассказала «Курьер.Среда» помощник прокурора Ольга Стулина, в ходе мониторинга Интернет-ресурсов выявлены сайты, содержащие информацию о продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, а также аттестатов, в том числе в Бердске. Документы при этом являются поддельными. Вход на сайт при это общедоступен, не ограничен, информация предоставляется бесплатно, а срок пользования не ограничен.

- Незаконно предлагали на продажу дипломы об образовании государственного образца. Прокурор Бердска выявил эту информацию, поскольку фальшивыми документами торгуют в том числе на территории Бердска, - уточнила Ольга Стулина, которая представляла в судебном заседании истца.

Таким образом, исковые требования прокурора Бердска суд удовлетворил в полном объеме. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

По словам помощника прокурора, далее решение суда поступит в Роскомнадзор, который на основании судебного вердикта должен заблокировать.
- Для Роскомнадзора достаточно решения суда о признании информации запрещенной к распространению, - пояснила Стулина, отметив, что аналогичные решения Бердский горсуд выносил относительно сайтов, торгующих водительскими правами.

Пока не попадались прокурору сайты о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса, которые получили распространение по всей стране. Но прокурорские работники продолжают мониторить сайты в поисках запрещенной информации.

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