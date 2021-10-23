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Умерла журналист «Эха Москвы» Майя Пешкова от коронавируса

9:17:4310/23/2021
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В московской больнице от коронавирусной инфекции скончалась сотрудница радиостанции, которая работала здесь с первых лет после создания. Ей было 75 лет.

Майя Пешкова - журналист Эха Москвы. Фото: echo.msk.ru
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В ночь на субботу в московской больнице умерла 75-летняя Майя Пешкова. Причиной смерти стал коронавирус.

Журналистка работала на «Эхе Москвы», причем с самых первых лет вещания.

Майя Пешкова родилась в Молдавской ССР, окончила химический факультет Кишинёвского государственного университета, затем получила второе высшее образование — полиграфическое.

На радиостанции «Эхо Москвы» работает с 1992 года. Являлась автором программ «Непрошедшее время», «Книжное казино», «Детская площадка», «Титульный лист», «Книги и вокруг».

Она в сотрудничестве с Юрием Буслаевым выпустила пластинку «Серебряные дребезги», в которой рассказывается о жизни и творчестве поэтессы Марины Цветаевой.

В 2006 году Майю Пешкову удостоили награды — серебряной медали Александра Блока, в 2007 году получила благодарность от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, сообщает "Эхо Москвы".

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журналистсмерть от коронавирусаначало создания радиостанции«Эхо Москвы»Майя Пешкова
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