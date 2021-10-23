Умерла журналист «Эха Москвы» Майя Пешкова от коронавируса

В ночь на субботу в московской больнице умерла 75-летняя Майя Пешкова. Причиной смерти стал коронавирус.
Журналистка работала на «Эхе Москвы», причем с самых первых лет вещания.
Майя Пешкова родилась в Молдавской ССР, окончила химический факультет Кишинёвского государственного университета, затем получила второе высшее образование — полиграфическое.
На радиостанции «Эхо Москвы» работает с 1992 года. Являлась автором программ «Непрошедшее время», «Книжное казино», «Детская площадка», «Титульный лист», «Книги и вокруг».
Она в сотрудничестве с Юрием Буслаевым выпустила пластинку «Серебряные дребезги», в которой рассказывается о жизни и творчестве поэтессы Марины Цветаевой.
В 2006 году Майю Пешкову удостоили награды — серебряной медали Александра Блока, в 2007 году получила благодарность от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, сообщает "Эхо Москвы".