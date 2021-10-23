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Передавший видео пыток в российских колониях гражданин Белоруссии объявлен в розыск

10:22:0410/23/2021
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На прошедшей неделе Сергей Савельев попросил политического убежища во Франции, опасаясь за свою жизнь.

Сергей Савельев - программист. передавший видео пыток в российской тюрьме. Фото: facebook.com/vladimir.osechkin

Гражданин Белоруссии Сергей Савельев, которому удалось вынести из колонии, а потом и из страны видеозаписи, на которых запечатлены пытки и изнасилования заключенных, стал объектом розыска в МВД России. Поводом стала некая уголовная статья, о которой не указано в графе об основании.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что Савельев отбывал наказание в саратовской колонии за наркотики и был привлечен к обслуживанию компьютеров в силу своей специальности. Он сумел скачать видеозаписи пыток и изнасилований, которые происходили на территории исправительного учреждения. После того, как Савельев вышел на свободу и покинул страну, он передал архив для опубликования на Gulagu.net. На прошедшей неделе Сергей попросил политического убежища во Франции, опасаясь за свою жизнь.

Правозащитники начали публикацию видео пыток в российских тюрьмах в начале октября. Они обнародовали, в частности, видеозаписи из тюремной туберкулезной больницы в Саратовской области, на которых запечатлены изнасилования заключенных, которые якобы снимались в качестве компромата по заданию сотрудников УФСИН. Следственный комитет РФ возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), был уволен начальник областного ФСИНа.

Дело о пятках и истязаниях передано в центральный аппарат Следственного комитета. Возбуждено 7 уголовных дел, несколько высокопоставленных сотрудников ФСИН уволена. О событиях в российских колониях доложили президенту Владимиру Путину.

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