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В Бердске почтовое отделение в Микрорайоне, закрытое полтора года, возвращается на прежнее место с 29 октября

10:09:5610/23/2021Фото: Анастасия Солодкова
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Новый собственник старого здания укрепил конструкции и получил разрешение на его эксплуатацию. Комиссия подтвердила безопасность здания, которое теперь не представляет угрозы для клиентов и сотрудников.

Бердское почтовое отделение возвращается по адресу: Микрорайон, 15Б. Фото: Анастасия Солодкова/"Курьер.Среда"

С 29 октября клиентов почтовой службы, живущих в Микрорайоне, снова будут обслуживать по привычному адресу: Микрорайон, 15Б. Об этом сообщили "Курьер.Среда." в пресс-службе Почты России.

Уже известен график работы почтового отделения - с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), в субботу с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), воскресенье – выходной.

-Переместить мебель, корреспонденцию, а также подключить и настроить необходимое оборудование мы планируем за два дня – 27 и 28 октября. С 29 октября операторы начнут в штатном режиме оказывать весь спектр почтовых услуг. Ждем клиентов отделения 633009 по прежнему адресу, - отметил начальник Искитимского почтамта Владимир Шевцов, в ведение которого входит и Бердск.

Напомним, что последние полтора года после закрытия микрорайоновского отделения люди ездили за услугами в центр города - ближайшее отделение оказалось на ул. Пушкина, 175. Бердчане были крайне недовольны этим, поскольку помещение не вмещало всех желающих, приходилось ждать очереди на улице и тратить время на поезду через весь город.

Новый собственник старого здания укрепил конструкции и получил разрешение на его эксплуатацию. По информации "Почты России", специальная комиссия подтвердила безопасность здания, которое теперь не представляет угрозы для клиентов и сотрудников.

Как сообщал "Курьер.Среда", отделение Почты России в Микрорайоне Бердска закрыли летом 2020 года, так как здание №15Б было признано аварийным. Мэрия дважды выставляла его на аукцион. А другие места, которые предлагала почтовикам местная власть, они отвергали. Ссылаясь на особые требования.

-  Помещение для почтового отделения должно находиться на первом этаже, иметь отдельные подъездные пути и возможность обустроить люковое окно для разгрузки почты. Среди обязательных требований – около 100 кв метров площади, - сообщали в руководстве Почты России.

И вот с очередной попытки аварийное трехэтажное здание приобрела за 8 млн рублей телекомпания ТВК, которая многие годы там находится. После ремонта здания организация пустила почтовиков на прежнее место, чему очень рады микрорайоновцы.

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