Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Локдаун назвали спасением от штамма «дельта», стремительно поражающего легкие при коронавирусе

10:53:3210/23/2021
0

Как рассказывают медики, коварная мутация приводит к тяжелым последствиям после заражения. Поэтому необходимо прививаться и вводить жечткие ограничения.

Лечение пациентов становится все более сложным. Фото: Wikimedia Commons
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Признаки коронавируса осенью 2021 года: как на симптомах отразилась мутация вируса

Признаки коронавируса осенью 2021 года: как на симптомах отразилась мутация вирусаВласти Санкт-Петербурга вводят жесткий локдаун по аналогии с МосквойЕщё 120 новости

Россиянам следует рассматривать призывы к вакцинации и ведение ограничений не как посягательство на права и свободы, а как заботу о каждом человеке. Никакой опыт западных стране не сможет помочь выработать коллективный иммунитет, пока граждане не поймут необходимость изолироваться от общества, а не продолжать весело проводить время в компаниях. Об этом рассказал руководитель временного инфекционного госпиталя "Ленэкспо" Руслан Дмитришен.

- Я искренне не понимаю некоторых людей, которые считают, что локдауны не нужны потому, что люди не будут сидеть дома и начнут кучковаться. Такое мнение высказывают неорганизованные и недисциплинированные люди, которые всех меряют своими мерками. Надо чаще и больше информировать о том, что заболевание действительно очень тяжёлое. Надо менять мышление, потому что если мы сами этого не сделаем, никакой Израиль нам не поможет, — призвал Дмитришен в интервью газете "Петербургский дневник".

Как отметил доктор, многие пациенты в больницах сожалеют о том, что вовремя не сделали прививку, потому что протекание болезни становится более тяжелым. Развитие пневмонии за 1-2 суток может прогрессировать от 25% до 75%.

Пока граждане не поймут, что вакцинация — единственный способ защитить себя, с болезнью справиться не удастся, считает специалист.

На утро субботы стало известно о новых рекордах по числу новых зараженных ковидом (37 678) и количеству смертей (1075), сообщал "Курьер.Среда". О введении локдауна в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно уже объявили несколько регионов, в том числе Москва и Петербрг.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вакцинациякоронавируснеобходимостьРуслан Дмитришен
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сделали прививку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Под Новосибирском погиб 3-летний мальчик после пожара в частном доме: Он умер по дороге в больницу
10:44:05 10/23/2021
Под Новосибирском погиб 3-летний мальчик после пожара в частном доме: Он умер по дороге в больницу
Передавший видео пыток в российских колониях гражданин Белоруссии объявлен в розыск
10:22:04 10/23/2021
Передавший видео пыток в российских колониях гражданин Белоруссии объявлен в розыск
БердскВ Бердске почтовое отделение в Микрорайоне, закрытое полтора года, возвращается на прежнее место с 29 октября
10:09:56 10/23/2021
В Бердске почтовое отделение в Микрорайоне, закрытое полтора года, возвращается на прежнее место с 29 октября
Бюджет Новосибирска потратил на мэра Анатолия Локтя 3 млн рублей за 9 месяцев 2021 года
9:37:39 10/23/2021
Бюджет Новосибирска потратил на мэра Анатолия Локтя 3 млн рублей за 9 месяцев 2021 года
Умерла журналист «Эха Москвы» Майя Пешкова от коронавируса
9:17:43 10/23/2021
Умерла журналист «Эха Москвы» Майя Пешкова от коронавируса
Выстрелившему в себя 10-летнему ребенку из пистолета прямо в больнице Нижневартовска удалили глаз
9:11:59 10/23/2021
Выстрелившему в себя 10-летнему ребенку из пистолета прямо в больнице Нижневартовска удалили глаз
Какие гадания на деньги необходимо проводить 24 октября в обязательном порядке, чтобы богатство было с вами?
9:00:19 10/23/2021
Какие гадания на деньги необходимо проводить 24 октября в обязательном порядке, чтобы богатство было с вами?
БердскПо искам прокурора Бердска Роскомнадзор немедленно блокирует сайты с запрещенной информацией
8:47:28 10/23/2021
По искам прокурора Бердска Роскомнадзор немедленно блокирует сайты с запрещенной информацией
В России рекордных 37 678 зараженных коронавирусом и 1075 умерших выявили за сутки на 23 октября
8:34:08 10/23/2021
В России рекордных 37 678 зараженных коронавирусом и 1075 умерших выявили за сутки на 23 октября
Первую смерть ребенка от коронавируса подтвердил минздрав Красноярского края
8:17:04 10/23/2021
Первую смерть ребенка от коронавируса подтвердил минздрав Красноярского края