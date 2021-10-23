Локдаун назвали спасением от штамма «дельта», стремительно поражающего легкие при коронавирусе

Россиянам следует рассматривать призывы к вакцинации и ведение ограничений не как посягательство на права и свободы, а как заботу о каждом человеке. Никакой опыт западных стране не сможет помочь выработать коллективный иммунитет, пока граждане не поймут необходимость изолироваться от общества, а не продолжать весело проводить время в компаниях. Об этом рассказал руководитель временного инфекционного госпиталя "Ленэкспо" Руслан Дмитришен.
- Я искренне не понимаю некоторых людей, которые считают, что локдауны не нужны потому, что люди не будут сидеть дома и начнут кучковаться. Такое мнение высказывают неорганизованные и недисциплинированные люди, которые всех меряют своими мерками. Надо чаще и больше информировать о том, что заболевание действительно очень тяжёлое. Надо менять мышление, потому что если мы сами этого не сделаем, никакой Израиль нам не поможет, — призвал Дмитришен в интервью газете "Петербургский дневник".
Как отметил доктор, многие пациенты в больницах сожалеют о том, что вовремя не сделали прививку, потому что протекание болезни становится более тяжелым. Развитие пневмонии за 1-2 суток может прогрессировать от 25% до 75%.
Пока граждане не поймут, что вакцинация — единственный способ защитить себя, с болезнью справиться не удастся, считает специалист.
На утро субботы стало известно о новых рекордах по числу новых зараженных ковидом (37 678) и количеству смертей (1075), сообщал "Курьер.Среда". О введении локдауна в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно уже объявили несколько регионов, в том числе Москва и Петербрг.