В ковидных госпиталях Новосибирской области лежат 42 ребенка. За сутки на 23 октября в регионе выявили 249 зараженных

Оперативный штаб по борьбе с распространение коронавирусом в Новосибирской области обнародовал новые сведения о заболеваемости.
За последние сутки на 23 октября в регионе выявлено 294 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии зарегистрировано 68 437 заболевших, среди них 6 376 - дети.
Выздоровели на минувшие 24 часа на утро субботу 152 пациента, всего - 52 922 человек.
По данным оперштаба, подтверждена за сутки смерть от коронавируса девяти человек.
-Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 73 года, 74 года, 76 лет, 92 года и женщины в возрасте 60 лет, 71 год, 80 лет, 81 год, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 274 человека, - сказано в сообщении.
В ковидных госпиталях региона с диагнозом "ковид" и с подозрением на него сейчас лечатся 3017 пациентов, в том числе 42 ребенка.
В реанимации лежат на сегодняшний день 302 человека, 54 тяжелых пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске за минувшие сутки выявили 8 новых случаев заболевания коронавирусом, а с начала пандемии (с марта 2020 года) - 2669.