Люси из NASA: путешествие к троянским астероидам Юпитера

Миссия НАСА "Люси" стартовала недавно из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, пишет foxnews.com.
Это первая в истории миссия к троянским астероидам. Люси преодолеет 4 миллиарда миль и взлетит на борту ракеты Atlas V United Launch Alliance (ULA).
Основная миссия Люси длится почти 12 лет, в течение которых она посетит восемь астероидов - астероид Главного пояса и семь троянов, - которые на протяжении миллиардов лет находились на одной орбите с Юпитером в точках Лагранжа, когда она вращается вокруг Солнца.
Точки Лагранжа - это места вокруг орбиты планеты, где гравитационное притяжение планеты и солнца и движение по орбите объединяются, чтобы создать равновесие.
Считается, что астероиды являются остатками первичного материала, из которого сформировались внешние планеты, и ученые говорят, что их изучение даст им важные подсказки о формировании Солнечной системы.
НАСА отмечает, что ни одна другая космическая миссия в истории не была запущена в такое количество различных пунктов назначения на независимых орбитах вокруг Солнца.
Люси, летящая со средней крейсерской скоростью 39000 миль в час и 15000 миль в час, пролетая мимо каждого астероида, также станет первым космическим кораблем, который пролетит немного дальше, чем расстояние до Юпитера, и вернется к Земле для окончательной гравитационной помощи. Это отправит его обратно к последним встречам с троянцами.
Ученые выбрали несколько целей для изучения и будут использовать несколько инструментов для сбора визуальной, композиционной и физической информации.
Люси имеет ширину более 51 фута с двумя гигантскими солнечными панелями, необходимыми для питания космического корабля, имеет антенну с высоким коэффициентом усиления, необходимую для связи с Землей, которая расположена на корпусе космического корабля.
Термоэмиссионный спектрометр Люси (L'TES) также на своем корпусе будет измерять температуру поверхности астероидов, наблюдая за тепловым инфракрасным спектром, изображения поверхности, а у L'Ralph есть инфракрасный спектрометр изображения, который покажет линии поглощения, служащие отпечатками пальцев для различных силикатов, льда и органических веществ, в дополнение к многоспектральной камере видимого изображения (MVIC) L'Ralph, которая будет делать цветные изображения Трояны, помогающие определить их состав.
Люси также сможет использовать свои камеры слежения за терминалом (T2CAM) для отслеживания астероидов, когда они проходят в пределах 600 миль от каждой цели.
В дополнение к спектрографам и роботизированным камерам Люси использует доплеровскую трассировку для измерения массы.
Кроме того, Люси будет работать дальше от Солнца, чем любой предыдущий космический корабль на солнечной энергии.
В 7:09 утра по восточному времени НАСА написало в Твиттере, что миссия Люси стоимостью 981 доллар «успешно развернула свои солнечные батареи, и теперь ее эпическое путешествие к троянским астероидам Юпитера официально началось».
Хотя у Люси есть большой искусственный алмаз, который будет разделять световые лучи в спектрометре дальнего инфракрасного диапазона, миссия не названа в честь знаменитой «Люси в небе с бриллиантами» группы The Beatles.
Вместо этого Люси была выбрана в честь окаменелого предка человека, который был найден в Эфиопии в 1974 году и получил то же имя.
«Побывать здесь сегодня утром - это совершенно расширяет кругозор, чтобы увидеть, на что способна творческая сила человеческого разума», - сказал НАСА палеоантрополог Дональд Йохансон, нашедший окаменелость, в интервью с космодрома Люси.
В конце миссии Люси продолжит движение по стабильной орбите, путешествуя с орбиты, близкой к земной, а затем направляясь в рои троянцев.
«Команда тщательно спланировала, чтобы Люси не ударилась о Землю и не заразила любое место, где могла бы существовать жизнь более 100 000 лет», - написало НАСА на своем веб-сайте. «Если люди будущего не соберут Люси как исторический артефакт первых дней исследования Солнечной системы, тогда орбита Люси в конечном итоге станет нестабильной, и Юпитер, скорее всего, отправит космический корабль на Солнце или выбросит его из Солнечной системы».