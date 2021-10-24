Необычные красивые открытки для спецназовцев в День подразделений специального назначения 24 октября

Если вдруг пришла беда,
Без спецназа — никуда,
Ведь спецназ в тяжёлый час
Защитит надёжно нас!
Мы запишем в поздравок
Много-много тёплых строк:
Чтоб высоким был оклад,
Сослуживцы — просто клад,
Все заданья — безопасны,
И в семье чтоб всё прекрасно!
Чтоб мечта скорей сбывалась,
Чтобы жизнь вам улыбалась!
В любых горячих точках ты бываешь,
О бедах наперёд, о всех ты знаешь.
Обучен мастерству военному,
Стремишься быть всегда ты первым.
Призвание твоё — спецназовец,
На службе ты всегда уж молодец.
Ну, а сегодня в день подразделений,
Мы пожелаем уж тебе везенья.
Здоровья, счастья, многих лет,
Ты заряди скорее пистолет.
Жми только в бедах на курок,
И прочитай наш поздравок.
В горячие точки всегда вас бросают,
Спецназ от беды там людей всех спасает.
Не страшен ни холод, ни зной никогда,
Стремительно мчитесь туда, где беда.
Без вас не смогли бы спокойно мы жить,
Террор постараться совсем же изжить.
Мы ценим ваш труд и опасный, и сложный,
Дела вы решаете быстро и все безотложно.
Поздравим мы с праздником вашим законным,
И пирогом угостим нашим коронным.
В придачу к нему мы дадим поздравок,
Спокойно отмечайте свой праздник — вечерок.
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Стихи: Поздравок