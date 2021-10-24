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Каждой нежной теще от зятя удивительной красоты поздравления в картинках и стихах в День тещи 24 октября

1:15:0910/24/2021
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Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day).

День тещи

С Днем тещи, дорогая мама!
Позвольте уж мне так вас называть.
Пусть будет в жизни радости не мало,
А счастья столько, что не описать.

Пускай у вас сбываются мечтанья,
Приносит каждый день улыбки и тепло.
Пусть не тревожат душу никогда терзанья,
А окружает бесконечное добро.

День тещи

Дорогая теща... дорогая мама,
Поздравляю с вашим торжеством!
Вас безмерно уважаю,
С вами ярче и теплей наш дом.

Будет пусть всегда прекрасной
Ваша жизнь, в ней каждый день.
Небосвод пусть будет ясным,
А душа цветет как нежная сирень.

День тещи

Моя теща дорогая,
Вас ценю я безгранично,
И сегодня пожелаю,
Чтобы вам жилось отлично!

Будьте счастливы, успешны, Улыбайтесь и цветите! Тесть пускай вас любит нежно, Ну а вы — в ответ любите!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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