Каждой нежной теще от зятя удивительной красоты поздравления в картинках и стихах в День тещи 24 октября

С Днем тещи, дорогая мама!
Позвольте уж мне так вас называть.
Пусть будет в жизни радости не мало,
А счастья столько, что не описать.
Пускай у вас сбываются мечтанья,
Приносит каждый день улыбки и тепло.
Пусть не тревожат душу никогда терзанья,
А окружает бесконечное добро.
Дорогая теща... дорогая мама,
Поздравляю с вашим торжеством!
Вас безмерно уважаю,
С вами ярче и теплей наш дом.
Будет пусть всегда прекрасной
Ваша жизнь, в ней каждый день.
Небосвод пусть будет ясным,
А душа цветет как нежная сирень.
Моя теща дорогая,
Вас ценю я безгранично,
И сегодня пожелаю,
Чтобы вам жилось отлично!
Будьте счастливы, успешны, Улыбайтесь и цветите! Тесть пускай вас любит нежно, Ну а вы — в ответ любите!
Стихи: Поздравок
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