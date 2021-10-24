С Днем ООН: поздравления всем, кому дорог мир во всем мире, в международный праздник 24 октября

Всемирный День ООН
Сегодня отмечается,
Слов добрых миллион
По миру разлетается.
Добра желаем всем,
И жить без войн вовеки,
Чтоб не было проблем
На всей нашей планете.
С Днем ООН! И пусть свобода
Будет вечно у народа,
В небе солнышко лучится,
Войн, конфликтов не случится!
Пусть ООН нам помогает,
В мире мир оберегает,
Всем сотрудникам — ура!
Счастья, радости, добра!
Праздник нынче очень знатный,
Ведь сегодня день ООН.
И желаю, чтоб нагрянул
Вам душевный лишь подъем.
Чтобы все права, свободы, Что законом нам даны, Были выполнены четко И во всем соблюдены.
Благодарность благородным
Всем работникам ООН.
Труд ваш нужный, всенародный
Будет пусть вознагражден.