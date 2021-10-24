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С Днем ООН: поздравления всем, кому дорог мир во всем мире, в международный праздник 24 октября

2:15:1410/24/2021
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День Организации Объединенных Наций (United Nations Day), который ежегодно отмечается 24 октября, был провозглашен в октябре 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№ 168) и приурочен к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН.

День ООН

Всемирный День ООН
Сегодня отмечается,
Слов добрых миллион
По миру разлетается.

Добра желаем всем,
И жить без войн вовеки,
Чтоб не было проблем
На всей нашей планете.

День ООН

С Днем ООН! И пусть свобода
Будет вечно у народа,
В небе солнышко лучится,
Войн, конфликтов не случится!

Пусть ООН нам помогает,
В мире мир оберегает,
Всем сотрудникам — ура!
Счастья, радости, добра!

День ООН

Праздник нынче очень знатный,
Ведь сегодня день ООН.
И желаю, чтоб нагрянул
Вам душевный лишь подъем.

Чтобы все права, свободы, Что законом нам даны, Были выполнены четко И во всем соблюдены.

Благодарность благородным
Всем работникам ООН.
Труд ваш нужный, всенародный
Будет пусть вознагражден.

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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