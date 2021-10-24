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Бесподобные поздравления всем таможенникам 25 октября в профессиональный праздник День таможенника

2:15:4910/24/2021
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День таможенника Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 25 октября, установлен Указом Президента РФ № 811 от 4 августа 1995 года.

День таможенника Российской Федерации

На таможне всё спокойно,
Ведь таможенник не спит.
Непрестанно и достойно
За законностью блюдит.

Контрабанда не проскочит,
В документах — всё путем.
И не спит ни днем, ни ночью
Наш таможенный дозор.

День таможенника красным
Не учтен в календаре,
Хоть труд сложен и опасен,
Очень нужен он стране.

От души я вам желаю
Счастья, мира и добра.
С Днем таможни поздравляю
Троекратным вас «Ура!».

День таможенника Российской Федерации

Поздравляю с днем таможни,
Пусть успех будет в труде,
Чтоб работалось не сложно,
И в почете будь везде,
Контрабанду в раз разнюхай,
Охраняй страны кордон,
И зарплатою огромной
Будь серьезно удивлен!

День таможенника Российской Федерации

На таможне не до шуток, Тут проверки и досмотр. Отдыхать? Да ни минуты! Дел полно — невпроворот!

Но сегодня праздник важный,
Мы спешим поздравить вас.
Подождёт контроль багажный
И начальников приказ.

Вам желаем дней спокойных,
Ясных, солнечных всегда.
Частых премий вам достойных,
Не коснулась чтоб беда.

И людей вокруг хороших,
И улыбок, добрых слов.
Жизни яркой и роскошной!
Пусть в сердцах живёт любовь!

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

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