Бесподобные поздравления всем таможенникам 25 октября в профессиональный праздник День таможенника

На таможне всё спокойно,
Ведь таможенник не спит.
Непрестанно и достойно
За законностью блюдит.
Контрабанда не проскочит,
В документах — всё путем.
И не спит ни днем, ни ночью
Наш таможенный дозор.
День таможенника красным
Не учтен в календаре,
Хоть труд сложен и опасен,
Очень нужен он стране.
От души я вам желаю
Счастья, мира и добра.
С Днем таможни поздравляю
Троекратным вас «Ура!».
Поздравляю с днем таможни,
Пусть успех будет в труде,
Чтоб работалось не сложно,
И в почете будь везде,
Контрабанду в раз разнюхай,
Охраняй страны кордон,
И зарплатою огромной
Будь серьезно удивлен!
На таможне не до шуток, Тут проверки и досмотр. Отдыхать? Да ни минуты! Дел полно — невпроворот!
Но сегодня праздник важный,
Мы спешим поздравить вас.
Подождёт контроль багажный
И начальников приказ.
Вам желаем дней спокойных,
Ясных, солнечных всегда.
Частых премий вам достойных,
Не коснулась чтоб беда.
И людей вокруг хороших,
И улыбок, добрых слов.
Жизни яркой и роскошной!
Пусть в сердцах живёт любовь!
Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru