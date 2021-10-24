День зимнего солнцестояния: какие ритуалы необходимо проводить в волшебный день

День зимнего солнцестояния, который приходится на 21 декабря, будет иметь самую длинную ночь в году. Это энергетически мощный временной период, знаменующий возрождение, обретение сил и, что символично, победу света над тьмой. После зимнего солнцестояние время светового дня будет прибавляться, а время ночи — убывать.
Это время считается наиболее удачным и благоприятным для проведения различных магических ритуалов, для чтения заговоров и загадывания желаний. Солнцестояние, несущее в себе положительную энергетику, этому благоволит.
Ритуалы.
Для этого ритуала вам понадобится два белых листа бумаги и простой карандаш. Ровно в полдень напишите на одном листе бумаги все негативные вещи, от которых хотите избавить свою жизнь, а на втором то, что хотите в нее привлечь. Листок, содержащий в себе негатив, подожгите, а пепел развейте по ветру, желательно над чистым снегом. Это поможет нейтрализовать отрицательную энергетику ранее написанного. Текст с желаемым положите под подушку и оставьте там до следующего утра. Утром порвите бумажку на мелкие кусочки и также развейте по ветру.
Чтобы желание точно исполнилось, в день зимнего солнцестояния можете провести следующий ритуал. Для него вам понадобится зажженная тонкая церковная свеча. Перед сном переоденьтесь в свободную сорочку из натуральной ткани, выключите свет и сядьте посреди комнаты в позу лотоса, держа свечу с живым огнем в руках. Расслабьтесь, смотрите на колыхающийся огонек. Вы должны почувствовать спокойствие, видеть окружение туманно. Представьте собственные ощущения, когда получите желаемой. Проникнитесь им, впитайте его душой и телом, получите позитивную энергию. Как только вы поймете, что достаточно четко смогли воспроизвести это ощущение, громко и четко произнесите свое желание, а затем резко задуйте горящую свечу. Дайте легкому дымку распространиться по комнате, а затем, не говоря ни слова, встаньте и включите свет.