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Погода в Бердске 24 октября 2021: дождливое воскресенье придется провести горожанам в этот раз

11:30:0110/23/2021
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Если снег выпал на мокрую почву и не растаял, значит, весной будет хорошая прибыль.

Крестьяне в этот период отвозили на мельницу зерно, чтобы намолоть из него муки или крупы. Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 24 октября, в Бердске прогнозируют дождь и ветер. С утра температура воздуха составит +6 градусов, возможен ливень. В обед в городе воздух прогреется до +10 тепла. Ветер подует юго-западный 7,2 м/с. Атмосферное давление понизится до 750 мм ртутного столба.

24 октября отмечается Филиппов день. В этот день начинается канитель - так называли грязь и распутницу на дорогах. Отсюда и возникло выражение “Некогда канителиться” – так говорили, выезжая из дома. Однако, несмотря на распутицу на дорогах на дорогах, необходимо было заниматься домашними делами. Поэтому крестьяне в этот период отвозили на мельницу зерно, чтобы намолоть из него муки или крупы.

По традиции в этот день гадают о количестве денег в будущем. Помогает в этом снег и лед. Если снег выпал на мокрую почву и не растаял, значит, весной будет хорошая прибыль. Если реки покрыл крепкий лед и удалось пройти по нему, то ждите хороший барыш.

Заметим, что "канитель" также - это золотая или серебряная нить, которую используют в вышивке. Ее очень долго и сложно производить, ведь сначала ее нужно вытащить из проволоки, раскручивать и скручивать. Поэтому, любое долгое и хлопотное дело называлось канителью.

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традициипогода в Бердске 23 октябрядень Апостола от семидесяти Филиппа
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