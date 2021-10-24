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В ЦГБ Бердска рассказали, кому дадут медотвод от прививок против коронавируса по каждой из вакцин

8:10:1610/24/2021
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По приказу главврача Бердской горбольницы Аллы Дробинской создана врачебная комиссия, которая будет выдавать медицинские отводы от вакцинации. С 8 ноября в Новосибирской области вводят QR-коды для посещения общественных мест.

Главврач Бердска обращает внимание: в методических рекомендациях Минздрава сказано, что хронические заболевания не являются поводом для методвода. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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По постановлению Роспотребнадзора и в связи с решением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в регионе объявлена обязательная вакцинация для работников определенных сфер деятельности, сообщал "Курьер.Среда". Как рассказали в Бердской горбольнице, до 8 ноября планируется привить более 13 000 жителей Бердска. А с 8 ноября, сразу после нерабочих дней, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября включительно, в Новосибирской области вводится система QR-кодов.

Уважительной причиной для отказа от прививки против COVID-19 может стать только официальный медотвод. Как сообщал "Курьер.Среда", главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская подписала приказ о том, что решение по медотводу в каждом конкретном случае принимает специальная врачебная комиссия. Решение о медицинском отводе от прививки она называет очень большой ответственностью, поскольку пациент может заболеть коронавирусом в тяжелой форме, результатом чего могут стать крайне серьезные последствия для его здоровья, а то и жизни.

По словам Дробинской, врачебные комиссии по медотводам возглавляют заведующие взрослыми поликлиниками. Работать комиссии начнут в буднис 13.00 до 16.00, пациенты принимаются в порядке живой очереди.

Прием врачебной комиссии по медотводам:

взрослая поликлиника №1, ул. Островского, 53, кабинет 209, заведующий – Крапивников Сергей Валерьевич;

взрослая поликлиника №2, ул. Боровая, 109, кабинет 115, и. о. заведующего – Бовшик Вера Николаевна.

Главврач Бердска обращает внимание: в методических рекомендациях Минздрава сказано, что хронические заболевания не являются поводом для медицинского отвода от прививки против COVID-19. Наоборот, граждане, у которых есть такие проблемы со здоровьем, должны прививаться в первую очередь. Наличие хронических заболеваний является показанием для вакцинации. Лица, находящиеся на гемодиализе, имеющие сахарный диабет, бронхиальную астму, стоят в приоритете на вакцинацию. Медотвод таким категориям пациентов дается только в период обострения заболевания.

Есть два вида медотводов от вакцинации:

1) временный - наличие острого заболевания, в том числе вирусного или респираторного. После окончания заболевания медотвод перестает действовать.

2) медотвод, действующий продолжительное время - документ, который выдается учреждением здравоохранения при проведении врачебной комиссии. Комиссия фиксирует необходимость медотвода для пациента и оформляет его в виде документа с подписями и печатями. Ситуаций для медотвода не много, и они должны быть зафиксированы документально, а пациент должен состоять на медицинском учете.

В методических рекомендациях Минздрава перечислены следующие показания к медотводам:

Вакцина «Спутник V» (ГамКовидВак): Её ставят даже беременным женщинам (обычно на сроке от 22 недель). Противопоказания: - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры, тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°C и т.п.) на введение 1-го компонента вакцины. Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Вакцина «ЭпиВакКорона»: Противопоказания - гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим), тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения – прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. иммунодефицит (первичный), злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания, дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности). Если после введения первой дозы вакцины «ЭпиВакКорона» развилась аллергическая реакция, вводить вторую дозу вакцины запрещается. С осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, у пациентов с аллергическими реакциями. Особые указания: конкретное решение о необходимости проведения прививок больным с хроническими заболеваниями, злокачественными болезнями крови и новообразованиями и т.п., зависит от степени риска заболевания.

Вакцина «КовиВак»: Противопоказания - серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40 °С, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе, отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.), беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, возраст после 60 лет. Временные противопоказания, острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания, хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента. С осторожностью при: при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях нейроэндокринной системы, тяжёлых заболеваниях системы кроветворения, заболеваниях ЦНС (эпилепсии, инсультах и др.), сердечно-сосудистой системы (ИБС, миокардитах, эндокардитах, перикардитах), бронхолегочной системы (бронхиальной астме, ХОБЛ, фиброзирующих альвеолитах и др.), желудочно-кишечного тракта (при синдроме мальабсорбции и т.п), иммунной системы (при аутоиммунных и аллергических заболеваниях).

Вакцина «Спутник Лайт»: Это однокомпонентная вакцина. Она применяется в тех случаях, когда пациент ранее вакцинировался от коронавируса или ранее перенёс заражение COVID-19. Противопоказания - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности), возраст старше 60 лет. С осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

Пункты вакцинации в Бердске:

1. Бердская ЦГБ, поликлиника на ул. Пушкина, 172. Режим работы: Понедельник - пятница с 8.00 до 20:00 часов. Суббота – воскресенье с 9:00 до 15:00.

2. Взрослое поликлиническое отделение №1, Бердская ЦГБ

Адрес: ул. Островского, 53. Режим работы: Понедельник- пятница с 8.00 до 20:00 часов. Суббота с 9:00 до 15:00.

3. Взрослое поликлиническое отделение №2, Бердская ЦГБ

Адрес: ул. Боровая, 109. Режим работы: Понедельник - пятница с 8.00 до 20:00 часов. Суббота с 9:00 до 15:00.

4. Отделение врачебной помощи поселка Новый

Адрес: ул. Новосибирская, 10. Режим работы: Понедельник - пятница с 8.00 до 20:00 часов.

Вакцинация проводится только по предварительной записи по тел. 8 (383-41) 5-56-10, 8 (383-41) 5-57-30, через единую регистратуру по тел. 124, в личном кабинете портала Госуслуг. При записи на портале ЕПГУ для корректной работы необходимо дождаться, когда страница загрузится полностью.

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