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Лунный календарь ухода за домашними растениями на ноябрь 2021 года: пересаживаем, поливаем, рыхлим

8:15:2310/23/2021
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Лунный календарь — универсальное средство, которое поможет вам определить благоприятные и неблагоприятные дни в ноябре для ухода за комнатными растениями.

Многие садоводы ухаживают за своими комнатными растениями исключительно с использованием лунного календаря. Фото: Pixabay.com
Многие садоводы ухаживают за своими комнатными растениями исключительно с использованием лунного календаря. Фото: Pixabay.com

Почти в каждом доме на подоконнике можно найти хотя бы одно растение, радующее домочадцев своим цветением даже в самые суровые зимние морозы. Однако не все люди знают, как правильно ухаживать за зелеными друзьями так, чтобы они радовали глаз еще долгое время. В этом случае может помочь лунный календарь, который давно стал универсальным средством для любого садовода, дачника и просто любителя комнатных растений. Календарь помогает определять наиболее благоприятные периоды для посадки, поливки и удобрения растений, а также периоды, когда никаких работ над растениями лучше не проводить.

Полнолуния и Новолуния делают растения уязвимыми. В это время их лучше не трогать и не подвергать каким-либо уходовыми процедурам. Дайте растениям немного отдохнуть и оправиться от тяжелой энергетики перехода лунных фаз.

Благоприятные и неблагоприятные дни для работы с комнатными растениями в ноябре 2021.

Пересадка, деление корневищ, выкопка.

Благоприятные: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Неблагоприятные: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21.

Обрезка черенков.

Благоприятные: 2, 3, 6, 7, 25, 26.
Неблагоприятные: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 29.

Полив, рыхление, подкормка.

Благоприятные: 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24.
Неблагоприятные: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30.

Борьба с болезнями и вредителями.

Благоприятные: 4, 5, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28.
Неблагоприятные: 2, 3, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 30.

Самым неблагоприятным днем для всех видов работ является 19 ноября.

Напомним, что в начале ноября ожидается сильная магнитная буря. Когда именно он произойдет и как может повлиять на ваше физическое и душевное состояние, вы можете узнать в нашем материале.

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ноябрьлунный календарькомнатные растения
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