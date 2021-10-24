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Почему на Руси женщины боялись рожать 25 октября, зачем в этот день привязывать к калитке ленточку и строго запрещено гадать на картах?

11:00:5110/24/2021
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25 октября — важная для православной церкви дата, день памяти святых мучеников.

25 октября нужно быть более внимательным в принятии решений. Фото: Pixabay
25 октября нужно быть более внимательным в принятии решений. Фото: Pixabay

В православной церкви существует очень большое количество важных для всех верующих дат. Одной из таких считается 25 октября — День памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. В народе 25 октября называют днем Прова, и о нем знают далеко не все. И если вдруг вы не знали об этой дате, то предлагаем вам ознакомиться с традициями и запретами на 25 октября.

Изначально эту дату ни в коем случае нельзя назвать праздником, это, в первую очередь, траурный день. В связи с этим, наши предки считали, что рождение ребенка будет крайне неудачным. Это касается как самого новорожденного, который будет всю свою жизнь мучиться оn постоянных невзгод, так и всей его семьи, которая будет наблюдать за тем, как их сына или дочь всю жизнь преследует несчастье. Это случится из-за того, что именно в этот день за христианскую веру погибли великие мученики.

Главной традицией 25 октября было привязывание ленточки на дверную калитку. Как уже было указано выше, день Прова — день, когда случилось несчастье для всех верующих. Именно поэтому в этот день всех особенно ждут невзгоды и неприятности. Для того, чтобы избежать все проблемы и проклятия, для дома необходимо сделать какой-либо оберег. Обычно на Руси для этого использовали небольшой кусок ленточки, который висел на входе в ограду.

Помимо несчастий, которые будут очень активными, в день Прова по земле ходят и темные силы. Для того, чтобы не привлекать их внимание и не притягивать негатив, необходимо воздержаться от гаданий на картах. Вообще, традиционно не существует никаких конкретных запретов на это занятие, но все священнослужители советуют на всякий случай отложить это хотя бы на несколько дней.

Напомним, что согласно Лунному календарю, до конца этого месяца еще будет возможность посолить капусту. О том, в какие даты это сделать лучше всего, читайте подробнее в нашем материале.

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день памятидень Проваприметы и традиции
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