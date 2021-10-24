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Магнитные бури с 25 по 31 октября 2021 года: восемь способов облегчить свое состояние и точные даты геоударов

12:00:5010/24/2021
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В октябре были особенно сильные магнитные бури, и всех метеопатов будет ждать еще одна волна геоударов.

Магнитные бури мучают метеопатов на протяжении всего года. Фото: Pixabay
Магнитные бури мучают метеопатов на протяжении всего года. Фото: Pixabay

Магнитные бури всегда оказывали свое влияние не только на нашу планету, но и на людей, живущих на ней. Если вы когда-нибудь страдали от геоударов, то вам знакомы такие симптомы, как беспричинное ухудшение настроения, резкий упадок сил и невыносимая головная боль. Помимо этого, вас могут преследовать и собственные недуги. Часто случается так, что у метеопатов обостряются хронические болезни, которые обычно не тревожат их.

В этом месяце нам осталось перетерпеть еще одну затяжную бурю. Она продлится до 30 октября, а ее пик придется на 30 число. Безусловно, нет ни одного действенного способа убрать все эти симптомы, но мы приготовили для вас 8 действенных советов, которые помогут облегчить вам жизнь:

1. Не занимайтесь важными делами. Из-за ухудшения внимательности, есть большой риск упустить пункт заключения договора или пропустить деталь при завершении проекта.

2. Отложите все встречи с друзьям, коллегами и родственниками. Если вы не хотите тревожить ваших близких своим плохим настроением, то лучше отложите

3. Не пытайтесь принять серьезные решения. Потоки космической энергии будут подталкивать вас нас спонтанные решения или действия, которые вы захотите выполнить беспричинно.

4. Проводите больше времени наедине с собой. Попробуйте объяснить всем своим близким и друзьям, которые не страдают от метеопатии, то, что вы будете чувствовать до конца месяца. Посидите дома, в тишине, без лишних нагрузок.

5. Избегайте конфликтов. Во время магнитных бурь всегда случается много провокационных моментов. На время сильных геоударов лучше всего закрыться от них и не обращать внимание на окружающих.

6. Питайтесь правильно. Из-за того, что энергетические волны действуют на ваше здоровье, вам стоит особенно беречь его в этот период. Напрямую ваше состояние будет зависеть и от рациона питания.

7. Не злоупотребляйте алкоголь. Лучше всего отказаться от всех вредных привычек, хотя бы на момент геоударов по той же самой вышеуказанной причине.

8. Больше дышите возздухом. Для постоянного насыщения головного мозга кислородом, гуляйте чаще на улице, а также больше и дольше проветривайте помещение.

Напомним, что в начале ноября нас так же ждут мощные геоудары. О том, в какие даты они состоятся, читайте подробнее в нашем материале.

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магнитные бури октябрягеоударысоветы метеопатам
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