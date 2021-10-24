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Когда школьники России уходят на осенние каникулы в 2021 году: дата начала и когда в школу

1:00:1310/24/2021
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Министерство образования опубликовало сроки осенних каникул, но свои изменения внес приказ о выходных.

Каникулы всегда с нетерпением ждут не только школьники, но и их родители. Фото: Pixabay
Каникулы всегда с нетерпением ждут не только школьники, но и их родители. Фото: Pixabay

О том, когда наступят осенние каникулы-2021, министерство обрнауки объявило еще несколько недель назад. Было сказано о том, что первая четверть у школьников закончится 23-24 октября, а вторая, в свою очередь, начнется 1 ноября. Многие школы уже подписали приказы о данном промежутке, но свои коррективы ввел приказ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об осеннем локдауне.

Даты каникулярных дней всегда имели рекомендательный характер. После официального заявления министерства образования об утверждении дат выходных между четвертями дней регионы и школы сами принимали решение по этому поводу. Учебные заведения имеют права составить свой график отдыха, не нарушая при этом остальные правила. Так, каникулы должны длиться не менее недели, не более двух недель.

Дирекции многих школ Красноярского края приняли решение следовать рекомендуемому расписанию. Некоторые решили перенести каникулы на неделю позже, единого решения не было. Но не было его до тех пор, пока не объявили официальные выходные в начале ноября.

Теперь все школы должны перенести каникулы на промежуток с 30-31 октября до 7 ноября. Школьники будут отдыхать в те же даты, что и их родители. Проблемой принятия решения по поводу дат было 4 ноября, День народного единства, который необходимо было включать в каникулы в качестве дополнительного выходного и переносить на зимние каникулы.

Официально ни у кого не будет возможности сделать недельные каникулы до 31 октября и дать ученикам отдохнуть еще одну неделю после этого. В любом случае, для того, чтобы точно убедиться в том, когда ваш ребенок будет отдыхать после первой четверти, вы можете узнать на сайте своей школы или лично у классного руководителя, завуча или директора.

Напомним, что через неделю наступят официальные выходные, которые продлятся неделю. О том, каким образом пройдет ноябрьский локдаун, вы можете узнать подробнее в нашем материале.

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