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Черная пятница-2021: точна дата грандиозных распродаж в ноябре. Что выгодно покупать?

2:00:5510/24/2021
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Черная пятница, главный день самых больших скидок в мире, продлится с 26 по 28 ноября.

Черная пятница всегда привлекает внимание всех шопоголиков. Фото: Pixabay
Черная пятница всегда привлекает внимание всех шопоголиков. Фото: Pixabay

Все время люди ищут выгодные предложения покупки той или иной вещи или услуги. Поиск скидок всегда отнимает очень много времени, и специально для таких ситуаций, на Западе появилась традиция устраивать промежутки времени с невероятными скидками абсолютно на все. Со временем это перешло и в Россию, и наша страна с радостью приняла такое нововведение. В этом году даты Черной пятницы выпали на 26-28 ноября.

Акция заключается в установлении высочайших скидок на все товары во всех магазинах. Если говорить о частных магазинах, то чаще всего индивидуальные предприниматели не устраивают подобные акции из-за отсутствия выгоды. Крупные сети, а также интернет-магазины постоянно дают своим покупателям возможность сэкономить.

Распродажи начнутся 26 ноября в 0:00 и закончатся 28 ноября 23:59 по московскому часовому поясу. Казалось бы, двух часов должно вполне хватить на выбор и покупки того, что вам нужно. Тем не менее, шопоголики обычно заранее готовятся к столь важной для них даты. То же самое мы советуем и вам: подготовьтесь, поняв, что вы хотите купить, составьте список потенциальных покупок, заранее прочитайте об акциях, условиях покупки и доставки.

Скидка будет распространяться на товары всех видов: от бытовой техники до спортивной одежды. Большие скидки буду на самых крупных универсальных интернет-магазинах, где вы можете заказать товары любой категории: Ozon или Wildberries. То же самое касается мировых сетей одежды: Asos, End, Yoox и прочие. В этот список входят и специализированные магазины, например, Adidas или Intimtsimi. Помимо этого, скидки будут не только в магазинах одежды, как в Ситилинке, МТС, Ebay, Karcher, Huawei и другие. Стоит отметить, что Черная пятница распространяется еще и на интернет-сервисы, как на Сбер-Прайме, Okko, Spotify и на прочих сайтах или приложениях, где есть возможность оформить подписку или купить платный контент.

Напомним, что 11 ноября будет зеркальная дата. О том, что обязательно нужно сделать в этот день, читайте подробнее в нашем материале.

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черная пятницараспродаживсе праздники
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