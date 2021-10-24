Диагностика коронавируса конфетами: ищут добровольцев для исследования нового метода

Вызов всех любителей сладкого! Исследователи из Университета штата Огайо ищут добровольцев, чтобы помочь с новым «приятным» исследованием.
Исследователи ищут около 3000 участников, которые будут нюхать и употреблять леденец каждый день в течение 90 дней для выявления симптомов COVID-19, пишет medicalxpress.com.
Участники войдут в приложение, чтобы сообщить, какой вкус они попробовали, а также его интенсивность. Если человек сообщает о падении в любом смысле, он получит сообщение о том, что ему следует поместить в карантин и пройти тест на COVID-19.
Согласно пресс-релизу штата Огайо, исследование было создано, чтобы помочь выявить вероятные положительные случаи у бессимптомных людей.
Кристофер Саймонс, соруководитель проекта и доцент кафедры пищевых наук и технологий, сказал, что в нем могут участвовать люди в возрасте от восьми лет и старше. Другие квалификации включают отсутствие положительного диагноза COVID в течение последних 3 месяцев, отсутствие потери запаха, не связанной с COVID-19, и у них должен быть доступ к Интернету и смартфону.
«Candy - действительно отличный автомобиль, потому что он дешев в производстве», - сказал Саймонс.
«Его легко отправить, и он действительно отслеживает чей-то запах и вкус».
Саймонс сказал, что он и двое других членов его команды набрали около 500 студентов, сотрудников и преподавателей штата Огайо и теперь открывают исследование для сообщества.
Согласно сообщению, Симонс потерял собственное обоняние, когда он и его семья дали положительный результат на COVID-19 в марте 2020 года после поездки в Испанию. Он не осознавал, что потерял запах, пока не почувствовал вкус напитка, который выпил, когда вернулся в Колумбус.
Связь между конфетами и COVID-19.
По словам Саймонса, в январе исследовательская группа штата Огайо получила грант в размере 305 000 долларов от Национального института здравоохранения на разработку простых стратегий, которые могут помочь идентифицировать людей, потенциально инфицированных этим вирусом.
В команду входят также специалист по биологии Сьюзан Трэверс, профессор биологических наук в стоматологическом колледже; и Кай Чжао, адъюнкт-профессор отоларингологии Медицинского колледжа, специализирующийся на обонянии или обонянии.
Саймонс сказал, что трое исследователей провели первую часть исследования в апреле, когда они тестировали участников с COVID и без него, используя конфеты и другие методы, такие как царапина-нюхательная карта для определения запаха или одноразовая оценка лекарства, хинин по вкусу.
«Мы просто обдумывали идеи о том, как мы могли бы разработать задачу, и конфеты, казалось, действительно отметили все флажки», - сказал Саймонс.
«Люди готовы делать это несколько раз в течение трех месяцев».
Использование конфет активирует как ортоназальное (через нос), так и ретроназальное (через заднюю стенку глотки) обоняние, которые позволяют людям узнать, что они пробуют. Эти два пути дают более тонкое представление о том, что люди на самом деле потребляют, чем вкусовые рецепторы на чьем-то языке.
Восемь вкусов леденцов были произведены Butterfields, компанией по производству леденцов из Северной Каролины, которая работает с 1924 года. Саймонс сказал, что леденцы не имеют каких-либо цветов, поэтому выглядят одинаково.
Он не хотел говорить, какие ароматы являются частью исследования, но сказал, что они похожи на то, что можно было бы попробовать, если бы они купили пакет мульти-ароматизированных Jolly Ranchers, которые производятся на базирующейся в Пенсильвании Hershey's, многонациональной компании по производству шоколада и конфет.
Саймонс сказал, что помимо определения вкуса и оценки его интенсивности, участники также оценивают интенсивность сладости и кислинки конфет в мобильном приложении MyCap.
«Если мы все еще сможем измерить эту сенсорную потерю, связанную даже с этими прорывными случаями, мы сможем помочь людям определить положительный статус COVID, а затем они смогут оставаться дома в течение определенного периода времени и помочь ограничить распространение вируса», - он сказал.
«В идеале для непривитых людей это действительно отличный способ, по крайней мере, контролировать потенциальное заражение и статус COVID. Но даже для тех людей, которые получили вакцинацию, это, безусловно, сильный индикатор положительного статуса COVID».