Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Диагностика коронавируса конфетами: ищут добровольцев для исследования нового метода

7:30:5510/23/2021
0

Помимо определения вкуса и оценки его интенсивности, участники также оценивают интенсивность сладости и кислинки конфет в мобильном приложении MyCap.

Исследователи ищут около 3000 участников, которые будут нюхать и употреблять леденец каждый день в течение 90 дней для выявления симптомов COVID-19. Фото: Pixabay.com

Вызов всех любителей сладкого! Исследователи из Университета штата Огайо ищут добровольцев, чтобы помочь с новым «приятным» исследованием.

Исследователи ищут около 3000 участников, которые будут нюхать и употреблять леденец каждый день в течение 90 дней для выявления симптомов COVID-19, пишет medicalxpress.com.

Участники войдут в приложение, чтобы сообщить, какой вкус они попробовали, а также его интенсивность. Если человек сообщает о падении в любом смысле, он получит сообщение о том, что ему следует поместить в карантин и пройти тест на COVID-19.

Согласно пресс-релизу штата Огайо, исследование было создано, чтобы помочь выявить вероятные положительные случаи у бессимптомных людей.

Кристофер Саймонс, соруководитель проекта и доцент кафедры пищевых наук и технологий, сказал, что в нем могут участвовать люди в возрасте от восьми лет и старше. Другие квалификации включают отсутствие положительного диагноза COVID в течение последних 3 месяцев, отсутствие потери запаха, не связанной с COVID-19, и у них должен быть доступ к Интернету и смартфону.

«Candy - действительно отличный автомобиль, потому что он дешев в производстве», - сказал Саймонс.

«Его легко отправить, и он действительно отслеживает чей-то запах и вкус».

Саймонс сказал, что он и двое других членов его команды набрали около 500 студентов, сотрудников и преподавателей штата Огайо и теперь открывают исследование для сообщества.

Согласно сообщению, Симонс потерял собственное обоняние, когда он и его семья дали положительный результат на COVID-19 в марте 2020 года после поездки в Испанию. Он не осознавал, что потерял запах, пока не почувствовал вкус напитка, который выпил, когда вернулся в Колумбус.

Связь между конфетами и COVID-19.

По словам Саймонса, в январе исследовательская группа штата Огайо получила грант в размере 305 000 долларов от Национального института здравоохранения на разработку простых стратегий, которые могут помочь идентифицировать людей, потенциально инфицированных этим вирусом.

В команду входят также специалист по биологии Сьюзан Трэверс, профессор биологических наук в стоматологическом колледже; и Кай Чжао, адъюнкт-профессор отоларингологии Медицинского колледжа, специализирующийся на обонянии или обонянии.

Саймонс сказал, что трое исследователей провели первую часть исследования в апреле, когда они тестировали участников с COVID и без него, используя конфеты и другие методы, такие как царапина-нюхательная карта для определения запаха или одноразовая оценка лекарства, хинин по вкусу.

«Мы просто обдумывали идеи о том, как мы могли бы разработать задачу, и конфеты, казалось, действительно отметили все флажки», - сказал Саймонс.

«Люди готовы делать это несколько раз в течение трех месяцев».

Использование конфет активирует как ортоназальное (через нос), так и ретроназальное (через заднюю стенку глотки) обоняние, которые позволяют людям узнать, что они пробуют. Эти два пути дают более тонкое представление о том, что люди на самом деле потребляют, чем вкусовые рецепторы на чьем-то языке.

Восемь вкусов леденцов были произведены Butterfields, компанией по производству леденцов из Северной Каролины, которая работает с 1924 года. Саймонс сказал, что леденцы не имеют каких-либо цветов, поэтому выглядят одинаково.

Он не хотел говорить, какие ароматы являются частью исследования, но сказал, что они похожи на то, что можно было бы попробовать, если бы они купили пакет мульти-ароматизированных Jolly Ranchers, которые производятся на базирующейся в Пенсильвании Hershey's, многонациональной компании по производству шоколада и конфет.

Саймонс сказал, что помимо определения вкуса и оценки его интенсивности, участники также оценивают интенсивность сладости и кислинки конфет в мобильном приложении MyCap.

«Если мы все еще сможем измерить эту сенсорную потерю, связанную даже с этими прорывными случаями, мы сможем помочь людям определить положительный статус COVID, а затем они смогут оставаться дома в течение определенного периода времени и помочь ограничить распространение вируса», - он сказал.

«В идеале для непривитых людей это действительно отличный способ, по крайней мере, контролировать потенциальное заражение и статус COVID. Но даже для тех людей, которые получили вакцинацию, это, безусловно, сильный индикатор положительного статуса COVID».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вирусисследованиязаражениепандемияCOVID-19леденцы для скрининга симптомовButterfieldsСьюзан ТрэверсКристофер Саймонс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы любите сладкое?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Диагностика коронавируса конфетами: ищут добровольцев для исследования нового метода
7:30:55 10/23/2021
Диагностика коронавируса конфетами: ищут добровольцев для исследования нового метода
День зимнего солнцестояния: какие ритуалы необходимо проводить в волшебный день
7:15:17 10/23/2021
День зимнего солнцестояния: какие ритуалы необходимо проводить в волшебный день
Насколько опасен коронавирус для вакцинированных людей?
7:00:41 10/23/2021
Насколько опасен коронавирус для вакцинированных людей?
Рентгеновские снимки лёгких вакцинированных и не вакцинированных людей, заболевших коронавирусом
6:30:38 10/23/2021
Рентгеновские снимки лёгких вакцинированных и не вакцинированных людей, заболевших коронавирусом
Платье и макияж для встречи Нового 2022 года: что надеть на год Тигра
6:15:34 10/23/2021
Платье и макияж для встречи Нового 2022 года: что надеть на год Тигра
Кто подвергается более высокому риску заражения COVID-19: новое исследование
6:00:36 10/23/2021
Кто подвергается более высокому риску заражения COVID-19: новое исследование
Вакцину МРНК признали самой эффективный среди прочих бустерных вакцин
5:30:35 10/23/2021
Вакцину МРНК признали самой эффективный среди прочих бустерных вакцин
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 5 ноября 2021 года в Новолуние в Скорпионе
4:45:39 10/23/2021
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 5 ноября 2021 года в Новолуние в Скорпионе
Как появляются новые разновидности коронавируса?
4:30:00 10/23/2021
Как появляются новые разновидности коронавируса?
Матрона Московская предсказала сложности в 2022 году для россиян
4:00:40 10/23/2021
Матрона Московская предсказала сложности в 2022 году для россиян