Ученые придумали экспресс-тест на употребление марихуаны

Исследователи могут быть на шаг ближе к разработке эквивалента алкотестера для обнаружения употребления марихуаны.
В одном из ранних исследований ученые обнаружили, что их экспресс- тест смог надежно обнаружить ТГК в слюне людей менее чем за 5 минут. ТГК, сокращение от тетрагидроканнабинола, является активным ингредиентом марихуаны, пишет medicalxpress.com.
В настоящее время «золотым стандартом» для выявления употребления марихуаны является определение уровня ТГК в крови или моче. Но эти тесты могут занять несколько дней. Другой недостаток заключается в том, что, в отличие от алкоголя, ТГК может задерживаться в кровотоке в течение нескольких дней или даже недель, поэтому «положительный» анализ крови не обязательно отражает недавнее употребление.
Эти факты затруднили разработку придорожного теста на употребление марихуаны, похожего на алкотестер, используемый для измерения уровня алкоголя у водителей.
Однако ТГК в слюне отражает употребление марихуаны в течение последних 12 часов, сказал Хако Ли, старший научный сотрудник нового исследования.
Существуют некоторые существующие тесты слюны на ТГК, но им мешают такие проблемы, как медленное время обработки или выдача «бинарных» результатов - аналогично ответам «да/нет» в тесте на беременность.
Ли сказал, что его команда смогла разработать тест, который не только быстро обнаруживает ТГК в слюне, но и определяет его количество.
При первоначальном тестировании с участием 43 потребителей марихуаны и 43 лиц, не употребляющих марихуану, он точно выявил ТГК в образцах слюны всех потребителей этого наркотика.
По словам Ли, работающего в Центре системной биологии Массачусетского госпиталя в Бостоне, потребовалось около 3 минут.
Исследователи также использовали тест, чтобы отслеживать, как уровни ТГК у потребителей марихуаны меняются с течением времени. В целом, ТГК в слюне довольно быстро снижался после того, как люди курили наркотик, хотя через 6 часов этот уровень оставался выше 1 нг/мл. Это порог, рекомендованный Европейским проектом вождения под воздействием наркотиков, алкоголя и лекарств.
Более широкая проблема заключается в том, что, в отличие от алкоголя, не существует единого уровня ТГК, определяющего «интоксикацию». Это сложно, объяснил Ли, потому что уровень нарушений, связанных с данной концентрацией ТГК, варьируется - в зависимости, например, от того, как употребляется марихуана, и от того, является ли человек постоянным потребителем.
Тем не менее, с дальнейшими уточнениями, Ли сказал, что экспресс-тест его команды может оказаться полезным для придорожного тестирования водителей, подозреваемых в нарушениях. Он отметил, что есть даже потенциальные приложения для общественности. Один из них - проверить грудное молоко, чтобы дети случайно не подверглись воздействию ТГК.
По словам доктора Гуохуа Ли, профессора Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета в Нью-Йорке, первые результаты теста «очень обнадеживают».
Ли, который не участвовал в исследовании, изучает роль наркотиков в дорожно-транспортных происшествиях и других травмах.
«Неопровержимые и последовательные доказательства взаимосвязи между употреблением <марихуаны> и повышенным риском попадания в аварию со смертельным исходом», - сказал Ли.
Ли отметил, что риск, связанный с употреблением только марихуаны, не так велик, как риск вождения в нетрезвом виде. Но в среднем, по его словам, водители, употреблявшие марихуану, имеют примерно в два раза больший риск попасть в аварию со смертельным исходом, чем люди , не употребляющие марихуану.
Кроме того, отметил Ли, растет распространенность употребления марихуаны. По его словам, за последние пару десятилетий наблюдается заметный рост доли водителей, получивших смертельные травмы, у которых обнаружено, что в их системах содержится ТГК.
Последние результаты, по словам Ли, являются «доказательством концепции» того, что возможен быстрый придорожный тест на ТГК. Но «требуется гораздо больше работы, прежде чем его можно будет использовать в полевых условиях», - добавил он.
Результаты были опубликованы 20 октября в журнале Science Translational Medicine. Ли и несколько соавторов указаны как изобретатели в заявке на патент, охватывающей этот тест.