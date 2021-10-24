Как избавиться от храпа?

Многие женщины и мужчины страдают от надоедливого храпа. Причины могут быть разными. Но лечебные меры уже можно предпринять простыми мерами. Если и они не помогают, пострадавшим приходится прибегать к специальной помощи.
По данным Немецкого общества исследований сна и медицины сна, от 20 до 50 процентов мужчин среднего возраста храпят. Но женщины того же возраста также вносят свой вклад в ночной фоновый шум, около 25 процентов из них страдают, пишет focus.de.
Причины могут быть самыми разнообразными: наиболее частыми триггерами являются расслабление мышц неба, но сужение дыхательных путей или обструктивное апноэ во сне также могут вызывать храп. В последнем случае помогает только медицинское лечение, но если раздражающий шум не имеет медицинского происхождения, пострадавшие часто могут уменьшить его с помощью небольших уловок.
Первые меры против храпа для тихих ночей.
Почему многие люди храпят, можно легко объяснить: во время сна мышцы рта и горла расслабляются, так что дыхательные пути значительно сужаются или даже закрываются. При вдохе, например, нёбо, язычок или стенка глотки начинают вибрировать на сквозняке, вызывая типичные шумы.
Периодический храп обычно не является поводом для беспокойства; несколько советов и приемов часто могут уменьшить фоновый шум. Например, помогает больным рано поужинать, потому что организм не успевает должным образом отдыхать, когда он все еще переваривает пищу - усилие, которое вызывает храп. В случае людей с избыточным весом этого может быть достаточно, чтобы сбросить несколько килограммов. Поскольку лишний жир в области горла и языка сужает дыхательные пути, риск храпа увеличивается с каждым фунтом.
Ванна для лица перед сном также оказывает отхаркивающее действие; в сочетании с эвкалиптовым маслом оно очищает дыхательные пути и, таким образом, облегчает дыхание ночью. Пиво после работы также следует избегать, если вы хотите провести ночь в тишине и покое. Вместо этого больные предпочитают безалкогольные напитки, потому что алкоголь снижает воздухопроницаемость и способствует ночному разрушительному эффекту.
Чистая спальня также снижает храп: поэтому для предотвращения появления аллергенов регулярная уборка пыли является обязательной. Кроме того, следует запретить вход в комнату животным и растениям. Снотворные и транквилизаторы, которые на самом деле должны улучшать ночной сон, также часто служат усилителями храпа, поскольку они также позволяют расслабить мышцы горла. Поэтому их следует исключить из вечернего распорядка. Совет инсайдера для любителей музыки: духовые инструменты, такие как труба или флейта, укрепляют мышцы во рту и тем самым снижают нежелательный храп.
Тренажерный зал для рта.
Если ночные шумы не уменьшаются, пострадавшие могут также использовать специальные вспомогательные средства. Носовые пластыри или зажимы для носа, например, приподнимают ноздри и облегчают дыхание. Также помогает зубная шина: она подталкивает вперед язык и нижнюю челюсть, открывая дыхательные пути. Однако многих людей эти варианты беспокоят, потому что им приходится носить их всю ночь.
Альтернативой являются тренажеры для горла, такие как Gaumfit. Они укрепляют мышцы неба и, таким образом, уменьшают храп на 70 процентов в течение месяца. Для достижения желаемого эффекта шину необходимо носить в течение 30 минут каждый день. Это затрудняет глотательные движения, так что мышцы автоматически становятся более напряженными и сильнее.
Однако, если сон не дает отдыха в течение длительного времени или если партнер даже замечает паузы в дыхании, пострадавшим следует проконсультироваться со специалистом. Эти остановки могут указывать на серьезное заболевание, такое как обструктивное апноэ во сне. В конечном итоге это увеличивает риск заболеваний сердца и артериального давления. Чтобы избежать последствий для здоровья и в целом улучшить ночной сон, необходима консультация специалиста.