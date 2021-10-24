Что делать, если у электромобиля заканчивается заряд, и что с ним происходит?

Электрические автомобили - один из самых экологически чистых способов передвижения, но что происходит, когда они заканчиваются?
В последние годы популярность электромобилей резко возросла. Экологичная альтернатива бензиновым автомобилям привлекательна для автомобилистов по множеству причин, поскольку в ближайшие десятилетия многие автомобили, работающие на топливе, скорее всего, будут выведены из эксплуатации в пользу экологически чистых альтернатив, пишет express.co.uk.
Кроме того, водители электромобилей имеют ряд преимуществ, которые не доступны многим водителям топливных автомобилей, в том числе скидки на дорожные пробки, более низкие эксплуатационные расходы, низкий или нулевой дорожный налог и бесплатную парковку в некоторых районах.
Но проблема так называемого «беспокойства по поводу запаса хода» - как далеко электромобиль сможет проехать, пока он не разрядится, и есть ли при необходимости зарядные устройства - заставила некоторых автомобилистов не решиться переключиться на него.
В Великобритании около 15 000 пунктов зарядки электромобилей - по сравнению с примерно 8 000 заправочных станций.
Таким образом, маловероятно, что ваш электромобиль разрядится, независимо от того, путешествуете ли вы на дальние или короткие расстояния. Но Express.co.uk понимает, что это значит для вас.
Как далеко могут зайти электромобили?
Это зависит от вашего электромобиля и размера аккумулятора, а также от того, как вы водите машину.
Небольшие городские автомобили имеют средний запас хода от 100 до 150 миль без подзарядки.
Более крупные и дорогие модели могут проехать более 300 миль на одной зарядке.
Что произойдет, если у электромобиля разрядится?
Очевидный ответ - машина перестанет двигаться.
Однако, как и в случае с бензиновыми автомобилями, ваш электромобиль заранее предупредит вас о том, что вам нужно остановиться и зарядить, обычно когда остается около 20 процентов заряда батареи.
Многие электромобили также будут постоянно измерять, сколько миль осталось в любой момент времени, поэтому вы не рассчитываете, сколько у вас осталось миль, как многие автомобили с бензиновым и дизельным двигателем.
Что мне делать, если меня поймали?
Если ваш электромобиль действительно разрядится, он переключится в отказоустойчивый режим, что даст вам достаточно времени, чтобы остановиться.
В отличие от автомобилей, работающих на топливе, вы не можете добраться до ближайшей заправочной станции пешком и купить топливо на вынос, а это означает, что вам нужно будет вызвать помощь на дороге.
Когда прибудет помощь, вашему автомобилю может быть предоставлена быстрая подзарядка, что даст вам достаточно энергии, чтобы добраться до точки зарядки, или он будет отбуксирован на зарядную станцию.
Сколько времени нужно на зарядку электромобиля?
Это также зависит от модели, которой вы владеете, но многие заряжаются совсем недолго.
Многие электромобили имеют быструю зарядку - это означает, что они могут достичь 80 процентов заряда примерно за 30-40 минут.
Пункты быстрой зарядки обычно находятся на станциях техобслуживания на автомагистралях и могут быть бесплатными для определенных водителей, но обычно считаются одним из более дорогих вариантов.