Вселенская родительская-2022: точная дата Мясопустной субботы

Вселенская Мясопустная суббота считается одной из главных дат в христианской православной церкви. В 2022 году ее дата выпала на 26 февраля. Считается, что именно в этот день верующие победили смерть, так как на следующий день произошло Воскрешение Иисуса Христа. Мясопустной суббота называется потому, что с начала следующей недели начинается Великий пост, и воскресенье — последний день, когда можно есть мясную еду.
В церковном календаре существует сразу шесть родительских суббот в каждом году. Только две из них называются Вселенскими, самыми важными для всех православных. Все живые возносят свои молитвы к Богу за всех родных и близких, кто уже покинул этот мир. Особенно важно обращаться к Господу за прощение душ, ушедших на ту сторону жизни, именно во Вселенские родительские субботы. Этим занимаются и священнослужители, которые читают панихиды.
Стоит отметить, что праздник относится ко всем, о ком еще живет память. Поэтому, если у вас есть желание помолиться за человека, которого вы не знали лично, вы можете сделать это именно 26 февраля.
В этот день также обязательно необходимо посетить церковь и поставить поминальные свечи за каждого, чью память вы почитаете. Помимо самостоятельных молитв, стоит заказать у батюшки панихиду. Нельзя забывать о том, что нужно устроить поминки за столом. Со следующей недели после Вселенской Мясопустной субботы, с 7 марта начнется Великий пост, который продлится до 24 апреля, до праздника Пасхи. С учетом того, что на протяжении полутора месяцев нельзя будет употреблять многие продукты питания, по возможности сделайте ваш стол максимально разнообразным. Не забудьте пригласить самых родных и близких людей, чтобы вместе помянуть всех тех, кто ушел из вашей семьи в потусторонний мир.
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