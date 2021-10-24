19 ноября – Полнолуние в Тельце-2021: точное время события, во сколько будет лунное затмение, и несколько мистических обрядов

Грядущее Полнолуние состоится 19 ноября, и одновременно с ним произойдет и Лунное затмение. Произойдет явление Суперлуния, когда Луна будет находиться в самой близкой к Земле точке. Небесное тело будет располагаться в созвездии Тельца, а Солнце находиться в знаке Скорпиона.
Затмение же произойдет в 9:02, пик придется на 12:02, а полный выход из тени будет в 15:03 по московскому часовому поясу. В связи с тем, что по всей территории России в это время будет светло, можно будет увидеть лишь конец затмения на Дальнем востоке и в Восточной Сибири. Тем не менее, это явление повлияет на всех жителей нашей планеты, в том числе, и на нас.
Для того, чтобы направить весь поток энергии Небесного тела в нужное русло, вам необходимо совершить несколько магических обрядов. Все они привлекут внимание удачи к вам и помогут легче пережить все потенциальные невзгоды и несчастья, которые будут преследовать нас на протяжении всего дня 19 ноября.
1. Ритуал на улучшение финансового положения. Поместите в ваш кошелек как можно больше денег, затем положите его на подоконник во время затмения в сторону света Небесного тела. Оставьте его на окне до утра, а затем носить его с собой и на протяжении трех дней не тратить их.
2. Ритуал на начало любви. Возьмите лист бумаги и напишите на нем приглашение для мужчины или женщины, которую вы видите в качестве своей второй половинки. Напишите основные черты возлюбленного вами человека, как внешние, так и внутренние. Затем прочитайте его вслух и оставьте на окне.
3. Ритуал на исполнение желания. Напишите на листке бумаги свое желание, закройте глаза и попробуйте представить его во всех деталях. Для того, чтобы оно исполнилось, сложите его и носите в кармане на протяжении всего дня.
Напомним, что в нашем материале вы можете подробнее узнать о том, что можно делать между Новолунием и Полнолунием в период с 20 октября по 5 ноября.