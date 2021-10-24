Исследователи нашли 15-килограммовое серебряное сокровище времен Римской империи

Более 5500 монет I и II веков нашей эры были обнаружены в старом римском лагере в Аугсбурге, где уже были обнаружены оружие, инструменты, украшения и посуда. На сегодняшний день это крупнейшее римское серебряное сокровище в Германии.
Второй раз за несколько месяцев археологи в Аугсбурге представили выдающуюся находку римских времен. В среду они представили римское серебряное сокровище весом более 15 килограммов. Эксперты считают, что более 5500 серебряных монет, извлеченных на месте предыдущей фабрики, были одними из самых значительных открытий этого типа в Германии. Самая старая из монет датируется временами римского императора Нерона, поэтому им более 1950 лет, пишет focus.de.
Оружие, инструменты и украшения были представлены в июне.
Еще в июне было представлено римское оружие, инструменты, украшения и посуда весом около 400 килограммов. Обе находки из раскопок были сделаны на территории поставщика автомобилей и находились всего в 200 метрах друг от друга. После закрытия комбината и строительства на нем квартир археологи смогли подробно изучить местность.
По словам археолога из Аугсбурга Себастьяна Гаирхоса о серебряных монетах, на данный момент в Германии было сделано менее десяти сопоставимых открытий. В Баварии это крупнейшее римское серебряное сокровище. По словам профессора Стефана Крмничека из Тюбингенского университета, именно количество монет в серебре делает находку важной для археологов.
В Институте классической археологии там серебряные монеты должны быть восстановлены и научно задокументированы в течение следующих трех лет в рамках докторской диссертации. Исследователи надеются, что утверждения о предыстории коллекции серебра, захороненной в начале третьего века нашей эры, станут возможными. Гаирхос может представить, что это были денежные средства оптового торговца вином или текстилем, который вел дела в тогдашней столице провинции.
Римляне снова и снова закапывали большие суммы денег.
Римляне поселились в районе нынешнего города Аугсбурга более 2000 лет назад. Некоторое время спустя «Августа Винделикум» стала столицей римской провинции Рэтия. Большинство обнаруженных серебряных монет датируются первым и вторым веками нашей эры. Городской археолог сказал, что в то время у римлян было принято, что динарии, как называют серебряные монеты, находились в обращении 100 или даже 200 лет. Стоимость обнаруженных монет соответствовала примерно одиннадцати годовым зарплатам легионера.
Гаирхос объяснил, что римляне неоднократно закапывали большие суммы денег. В результате коллекции монет чаще обнаруживались в северных римских провинциях, но обычно они составляли всего несколько сотен монет. «Очень редко это больше 1000, да и то не серебряные монеты», - сказал городской археолог.
Самое важное монетное сокровище, обнаруженное в 1993 году.
Самый важный клад римских монет в Германии был обнаружен в 1993 году в римском городе Трир. Во время строительных работ в то время было обнаружено 2600 золотых монет весом 18,5 кг. «Золотые сокровища Трира гораздо более ценны», - сказал Гаирхос. По мнению римлян, золотая монета стоила 25 серебряных монет.
Две самые последние римские находки в Аугсбурге теперь также оказывают давление на виновных в городе. Потому что Аугсбургский римский музей пришлось закрыть почти десять лет назад из-за структурных дефектов, а преемника до сих пор не видно. Тот факт, что Аугсбург, как один из старейших городов Федеративной Республики Германии, не представляет должным образом свое римское наследие, является постоянным источником критики.
Римские находки нужно показывать людям.
Ввиду открытий лорд-мэр Ева Вебер (CSU) пообещала, что администрация разработает концепции того, как римские находки могут быть показаны людям. Помимо прочего, рассматривается возможность виртуального приключенческого тура. Первоначально части серебряного клада будут временно выставлены с 17 декабря по 9 января 2022 года. Но глава ратуши также дал понять: «До римского музея далеко».