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Новый мировой рекорд: женщина родила сразу 9 детей. Четыре сына и пять дочек живы

9:00:3210/23/2021
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Первоначально паре сказали, что Халима вынашивает семерых младенцев, от врачей в Мали, которые опасались, что вероятность того, что любой из них выживет, составляет менее 50%.

Девочки-младенцы слева направо: Адама, Оумо, Хава, Кадидия и Фатума. Мальчики - Умар, Эльхаджи, Бах, Мохаммед VI. Фото: Dailymail.co.uk

Халима Сиссе родила девять детей в клинике Айн Борха в Касабланке, Марокко, 5 мая, побив текущий мировой рекорд, установленный Надей Сулеман в 2009 году, которая родила восемь детей, которые выжили.

Сейчас, спустя пять месяцев, г-жа Сиссе говорит, что преждевременно родившиеся дети становятся больше и здоровее и почти готовы вернуться домой в Мали.

Выступая из больницы в Марокко, 26-летний мужчина сказал: «Все они чувствуют себя хорошо, и за ними приятно ухаживать. Они становятся сильнее с каждым днем, и, возможно, вскоре им разрешат покинуть медицинское учреждение ».
Ее муж Кадер Арби, 35 лет, моряк ВМС Мали, вынужден был остаться в своем доме с тремя спальнями в Тимбукту из-за ограничений Covid и смог впервые встретиться с младенцами только в Марокко 9 июля.

Четырех мальчиков зовут Мохаммед, Бах, Эль-Хаджи и Умар, а пяти девочек зовут Хава, Адама, Фатума, Уму и Кадидия.

На этой фотографии впервые изображены девять чудо-младенцев, ставших мировыми рекордами, рожденных от одной матери - здоровый выводок готовится отправиться домой, пишет dailymail.co.uk.

Халима Сиссе гордо сияет своими корнями через пять месяцев после того, как она попала в заголовки новостей по всему миру, когда она родила в клинике Айн Борха в Касабланке, Марокко, побив предыдущий мировой рекорд, установленный «Octomum» Надей Сулеман в 2009 году, которая родила восемь выживших младенцев.

В беседе исключительно с MailOnline 26-летняя г-жа Сиссе сказала: «Все они очень хорошо ладят, и за ними приятно ухаживать. Они становятся сильнее с каждым днем, и вполне возможно, что скоро им разрешат оставить полную медицинскую помощь, чтобы мы могли забрать их домой».

Девять малышей г-жи Сиссе, которые были зачаты естественным путем, каждый при рождении весили от 500 г до 1 кг и должны были оставаться в инкубаторах в отделении интенсивной терапии клиники, где за ними круглосуточно наблюдала команда врачей и медсестер несколько месяцев их жизни.

Но теперь все девять набрали вес и продолжают развиваться, а это значит, что они скоро могут вернуться в свою родную страну, Мали.

Когда младенцам приближается шесть месяцев, г-жа Сиссе и ее партнер Кадер Арби, 35 лет, отпраздновали это, выпустив эти трогательные новые фотографии, на которых они запечатлены вместе как группа.

На новых фотографиях изображены мальчики - Умар, Эльхаджи, Бах и Мохаммед VI - в зеленых комбинезонах с надписью «Брат».

Девочки - Адама, Оумо, Хава, Кадидия и Фатума - тем временем носят сочетания розовых и голубых нарядов.

Все дети Арби являются гражданами Мали, и на прошлой неделе их посетил Джаминату Сангаре, министр здравоохранения страны, который разработал, как их можно безопасно доставить в Бамако, столицу Мали, где проживает около двух с половиной тысяч человек милях от Касабланки.

Их сняли с инкубаторов в начале августа, поскольку семья жила вместе в квартире недалеко от больницы, чтобы медицинский персонал мог продолжать наблюдать за ними.

В июле мы рассказали, как Халима потребляла ошеломляющие 100 подгузников в день и шесть литров молока, но что она слишком устала, чтобы ухаживать за ними, и проводила большую часть своих дней во сне и перед телевизором. Но теперь ее силы тоже возвращаются.

«Родить одного ребенка достаточно сложно, но родить девяти невозможно», - сказала Халима. «Поразительно, сколько работы требуется, чтобы за ними ухаживать. Я благодарен бригаде медиков, которые делают всю тяжелую работу, и правительству Мали за финансирование этого проекта».

Халима родила ребенка путем кесарева сечения в сопровождении своей сестры Аиши, а ее муж сначала остался в их доме в Тимбукту, Мали.

Описывая роды, Халима сказала: «Когда дети рождались, у меня в голове возникало столько вопросов. Я очень хорошо понимал, что происходит, и казалось, что из меня выходит нескончаемый поток младенцев. Моя сестра держала меня за руку, но все, о чем я могла думать, это как я буду заботиться о них и кто мне поможет?»

Изначально Кадер не мог путешествовать из-за ограничений на поездки из-за COVID, но, наконец, прибыл в Марокко 9 июля, проведя десять дней в карантине.

Счет за услуги на данный момент приближается к эквиваленту 1 миллиона фунтов стерлингов, и большая часть его была получена правительством Мали.

Она чуть не умерла от потери крови во время родов, и врачи подсчитали, что только ее живот весил почти 30 кг, состоящий из младенцев и околоплодных вод.

Он сказал: «Быть ​​вместе семьей - лучшее в мире, и мы все время благодарим Бога. Самое главное, чтобы все мы были в безопасности, здоровы и в надежных руках ».

Пара поженилась в 2017 году, у них есть еще одна дочь Суда, двух с половиной лет, за которой ухаживают родственники.

Кадер - моряк военно-морского флота Мали и признал, что забота о его семье была бы «сложной» в финансовом отношении.

Они живут в скромном доме с тремя спальнями, который, по его словам, теперь им придется расширить, чтобы разместить десять детей.

«Нам есть о чем беспокоиться, но мы в основном полны позитивных мыслей, - сказал Кадер. - Мы в первую очередь сосредоточены на том, чтобы заботиться о наших младенцах и доставлять их домой. В настоящий момент у нас есть полный уход, и это благословение, потому что остальное нужно моей жене».

Кадер и Халима также чувствуют себя счастливыми, поскольку они получают «тонны сообщений поддержки от доброжелателей со всего мира, которые публикуют в Интернете душевные комментарии».

Первоначально паре сказали, что Халима вынашивает семерых младенцев, от врачей в Мали, которые опасались, что вероятность того, что любой из них выживет, составляет менее 50%.

Она провела две недели в больнице Point G в Бамако, столице Мали, прежде чем ее перевели в Марокко благодаря вмешательству тогдашнего переходного президента Мали Бах-Н’Дау.

Вот почему одного из мальчиков зовут Бах. Другой назван Мохамедом VI в честь короля Марокко.

Кадер, набожный мусульманин, сказал: «Моя жена - единственный ребенок, а у меня восемь братьев и сестер. В истории нашей семьи нет ничего, что могло бы объяснить, как это произошло, кроме милости Аллаха. Эти дети - Его дар».

Согласно исламскому обычаю имена новорожденных раскрывались через семь дней после их рождения.

Младенцы родились в следующем порядке: Кадидия, 2 кг 840, Мохаммед VI, 3 кг 315, Фатума, 3 кг 130, Умар, 2 кг 400, Хава, 1 кг 585, Адама, 2 кг 720, Бах, 2 кг 900, Оуму, 2 кг 795 и Эль-Хаджи, 1 кг 870.

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