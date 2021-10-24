Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

NASA попросила у правительства ядерные ракеты. Для чего?

8:30:3010/23/2021
0

НАСА сейчас изо всех сил пытается заставить США усилить свою космическую оборону, поскольку Китай, похоже, продвигает свои космические технологии быстрыми темпами.

Китай якобы испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, что застало американских чиновников врасплох. Фото: Pxfuel.com

НАСА вызвало опасения по поводу конфликта после того, как обратилось к правительству США с просьбой инвестировать в космические корабли с ядерными двигателями, чтобы опередить соперников в космической гонке.

Официальные лица агентства давали показания на слушаниях подкомитета по науке, космосу и технологиям Дома в среду и призвали к созданию нового оружия, чтобы помочь США достичь Марса раньше таких держав, как Россия и Китай. НАСА призвало законодателей США вкладывать больше ресурсов в исследования и разработку ракет с ядерными двигателями. Они сказали, что это поможет людям достичь планеты всего за три-четыре месяца, пишет express.co.uk.

Это вдвое меньше, чем у обычных ракет с химическим двигателем.

Бхавья Лал, старший советник НАСА по бюджету и финансам, сказал на заседании подкомитета: «Наши стратегические конкуренты, включая Китай, действительно активно инвестируют в широкий спектр космических технологий, включая ядерную энергетику и двигательные установки, чтобы реализовать свои амбиции по устойчивому присутствию человека на Луне, а также марсианские миссии и миссии по исследованию дальнего космоса. Соединенным Штатам необходимо двигаться быстрыми темпами, чтобы оставаться конкурентоспособными и оставаться лидером в мировом космическом сообществе».

Это также произошло после того, как Китай якобы испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, что застало американских чиновников врасплох.

Ракета предположительно облетела земной шар на низкой околоземной орбите, прежде чем направиться к намеченной цели.

Говорят, что ракета, способная нести ядерное оружие, оснащалась гиперзвуковым планирующим аппаратом, который позволял ей двигаться в быстром темпе.

НАСА сейчас изо всех сил пытается заставить США усилить свою космическую оборону, поскольку Китай, похоже, продвигает свои космические технологии быстрыми темпами.

Тейлор Фрейвел, эксперт по политике Китая в области ядерного оружия, сообщил Financial Times ранее в этом месяце, что продвижение Китая в области гиперзвукового оружия представляет собой уникальную угрозу для обороны США.

Он сказал: «Гиперзвуковые планирующие аппараты летят по более низким траекториям и могут маневрировать в полете, что затрудняет их отслеживание и уничтожение».

Это означает, что американская система уничтожения вражеских ракет может быть не готова к атаке.

Но хотя НАСА надеется нарастить свои системы космической обороны, готовясь отбиваться от Китая в космической гонке, этот шаг также будет сопряжен с большим риском.

Пресс-секретарь Кампании за ядерное разоружение сказал: «Идея использования ядерной энергии в космосе не нова и уже давно предлагается как способ быстро добраться до Марса. Но запуск в космос ядерного реактора также рискует катастрофическим распространением радиоактивного материала, если, например, ракета-носитель выйдет из строя и взорвется - что было бы вполне возможно, если бы произошла чрезмерная конкуренция в космосе. Ядерная энергия также предлагалась для других приложений, таких как приведение в действие космического оружия и военных баз на Луне и Марсе. Итак, действительно необходимо международное рассмотрение возможных применений ядерной энергии в космосе и их желательности. Некоторые риски могут перевесить любые возможные преимущества».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
политикакосмособоронаКитай.война.ядерные ракетыNASAFinancial TimesТейлор ФрейвелБхавья Лал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удовлетворят просьбу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

NASA попросила у правительства ядерные ракеты. Для чего?
8:30:30 10/23/2021
NASA попросила у правительства ядерные ракеты. Для чего?
Лунный календарь ухода за домашними растениями на ноябрь 2021 года: пересаживаем, поливаем, рыхлим
8:15:23 10/23/2021
Лунный календарь ухода за домашними растениями на ноябрь 2021 года: пересаживаем, поливаем, рыхлим
Лысые или с волосами: Каких мужчин предпочитают женщины на самом деле?
8:00:29 10/23/2021
Лысые или с волосами: Каких мужчин предпочитают женщины на самом деле?
Диагностика коронавируса конфетами: ищут добровольцев для исследования нового метода
7:30:55 10/23/2021
Диагностика коронавируса конфетами: ищут добровольцев для исследования нового метода
День зимнего солнцестояния: какие ритуалы необходимо проводить в волшебный день
7:15:17 10/23/2021
День зимнего солнцестояния: какие ритуалы необходимо проводить в волшебный день
Насколько опасен коронавирус для вакцинированных людей?
7:00:41 10/23/2021
Насколько опасен коронавирус для вакцинированных людей?
Рентгеновские снимки лёгких вакцинированных и не вакцинированных людей, заболевших коронавирусом
6:30:38 10/23/2021
Рентгеновские снимки лёгких вакцинированных и не вакцинированных людей, заболевших коронавирусом
Платье и макияж для встречи Нового 2022 года: что надеть на год Тигра
6:15:34 10/23/2021
Платье и макияж для встречи Нового 2022 года: что надеть на год Тигра
Кто подвергается более высокому риску заражения COVID-19: новое исследование
6:00:36 10/23/2021
Кто подвергается более высокому риску заражения COVID-19: новое исследование
Вакцину МРНК признали самой эффективный среди прочих бустерных вакцин
5:30:35 10/23/2021
Вакцину МРНК признали самой эффективный среди прочих бустерных вакцин