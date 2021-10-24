NASA попросила у правительства ядерные ракеты. Для чего?

НАСА вызвало опасения по поводу конфликта после того, как обратилось к правительству США с просьбой инвестировать в космические корабли с ядерными двигателями, чтобы опередить соперников в космической гонке.
Официальные лица агентства давали показания на слушаниях подкомитета по науке, космосу и технологиям Дома в среду и призвали к созданию нового оружия, чтобы помочь США достичь Марса раньше таких держав, как Россия и Китай. НАСА призвало законодателей США вкладывать больше ресурсов в исследования и разработку ракет с ядерными двигателями. Они сказали, что это поможет людям достичь планеты всего за три-четыре месяца, пишет express.co.uk.
Это вдвое меньше, чем у обычных ракет с химическим двигателем.
Бхавья Лал, старший советник НАСА по бюджету и финансам, сказал на заседании подкомитета: «Наши стратегические конкуренты, включая Китай, действительно активно инвестируют в широкий спектр космических технологий, включая ядерную энергетику и двигательные установки, чтобы реализовать свои амбиции по устойчивому присутствию человека на Луне, а также марсианские миссии и миссии по исследованию дальнего космоса. Соединенным Штатам необходимо двигаться быстрыми темпами, чтобы оставаться конкурентоспособными и оставаться лидером в мировом космическом сообществе».
Это также произошло после того, как Китай якобы испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, что застало американских чиновников врасплох.
Ракета предположительно облетела земной шар на низкой околоземной орбите, прежде чем направиться к намеченной цели.
Говорят, что ракета, способная нести ядерное оружие, оснащалась гиперзвуковым планирующим аппаратом, который позволял ей двигаться в быстром темпе.
НАСА сейчас изо всех сил пытается заставить США усилить свою космическую оборону, поскольку Китай, похоже, продвигает свои космические технологии быстрыми темпами.
Тейлор Фрейвел, эксперт по политике Китая в области ядерного оружия, сообщил Financial Times ранее в этом месяце, что продвижение Китая в области гиперзвукового оружия представляет собой уникальную угрозу для обороны США.
Он сказал: «Гиперзвуковые планирующие аппараты летят по более низким траекториям и могут маневрировать в полете, что затрудняет их отслеживание и уничтожение».
Это означает, что американская система уничтожения вражеских ракет может быть не готова к атаке.
Но хотя НАСА надеется нарастить свои системы космической обороны, готовясь отбиваться от Китая в космической гонке, этот шаг также будет сопряжен с большим риском.
Пресс-секретарь Кампании за ядерное разоружение сказал: «Идея использования ядерной энергии в космосе не нова и уже давно предлагается как способ быстро добраться до Марса. Но запуск в космос ядерного реактора также рискует катастрофическим распространением радиоактивного материала, если, например, ракета-носитель выйдет из строя и взорвется - что было бы вполне возможно, если бы произошла чрезмерная конкуренция в космосе. Ядерная энергия также предлагалась для других приложений, таких как приведение в действие космического оружия и военных баз на Луне и Марсе. Итак, действительно необходимо международное рассмотрение возможных применений ядерной энергии в космосе и их желательности. Некоторые риски могут перевесить любые возможные преимущества».