Лысые или с волосами: Каких мужчин предпочитают женщины на самом деле?

В психологическом исследовании, проведенном в Университете Святой Марии в Галифаксе, Канада, 120 людям были показаны фотографии мужчин с волосами или без. Затем их попросили оценить их личности и черты характера.
Считалось, что лысые белые мужчины будут менее успешными, дружелюбными и полными энтузиазма в жизни по сравнению с теми, кто видел того же человека с густой шевелюрой.
Лысым мужчинам может нравиться думать, что они обладают сексуальной привлекательностью Брюса Уиллиса или аристократической осанкой принца Уильяма, пишет dailymail.co.uk.
К сожалению, однако, исследование показывает, что женщины находят их менее привлекательными, чем их полностью закрытые коллеги, а лысые белые мужчины также считаются менее успешными.
Были лучшие новости для лысых чернокожих мужчин, которые были признаны не менее привлекательными, чем если бы у них были волосы в психологическом исследовании 120 человек.
Им показали фотографии мужчин с волосами или без, а затем попросили оценить их личности и черты характера.
Те, на которых изображен лысый белый мужчина, по сравнению с теми, кто видел того же человека с густой шевелюрой, предсказывали, что он будет менее успешным и менее дружелюбным и восторженным в жизни.
Молодые женщины сочли мужчину без волос значительно менее привлекательным.
Профессор Марианн Фишер, соавтор исследования из Университета Святой Марии в Галифаксе, Канада, сказала: «Немного беспокоит то, как воспринимают белых мужчин, когда они теряют волосы.
«Облысение влияет на мнение людей обо всем - от успеха в карьере до привлекательности и личности.
Но то, что облысение может привлечь это бессознательное отношение к мужчинам, не означает, что другие их качества не имеют значения - и если они прекрасны в других отношениях, это очень важно».
Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Psychological Science.