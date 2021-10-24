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23.10
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Лысые или с волосами: Каких мужчин предпочитают женщины на самом деле?

8:00:2910/23/2021
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Лысым мужчинам может нравиться думать, что они обладают сексуальной привлекательностью Брюса Уиллиса или аристократической осанкой принца Уильяма.

Облысение влияет на мнение людей обо всем - от успеха в карьере до привлекательности и личности. Фото: Pixabay.com

В психологическом исследовании, проведенном в Университете Святой Марии в Галифаксе, Канада, 120 людям были показаны фотографии мужчин с волосами или без. Затем их попросили оценить их личности и черты характера.
Считалось, что лысые белые мужчины будут менее успешными, дружелюбными и полными энтузиазма в жизни по сравнению с теми, кто видел того же человека с густой шевелюрой.

Лысым мужчинам может нравиться думать, что они обладают сексуальной привлекательностью Брюса Уиллиса или аристократической осанкой принца Уильяма, пишет dailymail.co.uk.

К сожалению, однако, исследование показывает, что женщины находят их менее привлекательными, чем их полностью закрытые коллеги, а лысые белые мужчины также считаются менее успешными.

Были лучшие новости для лысых чернокожих мужчин, которые были признаны не менее привлекательными, чем если бы у них были волосы в психологическом исследовании 120 человек.

Им показали фотографии мужчин с волосами или без, а затем попросили оценить их личности и черты характера.

Те, на которых изображен лысый белый мужчина, по сравнению с теми, кто видел того же человека с густой шевелюрой, предсказывали, что он будет менее успешным и менее дружелюбным и восторженным в жизни.

Молодые женщины сочли мужчину без волос значительно менее привлекательным.

Профессор Марианн Фишер, соавтор исследования из Университета Святой Марии в Галифаксе, Канада, сказала: «Немного беспокоит то, как воспринимают белых мужчин, когда они теряют волосы.

«Облысение влияет на мнение людей обо всем - от успеха в карьере до привлекательности и личности.

Но то, что облысение может привлечь это бессознательное отношение к мужчинам, не означает, что другие их качества не имеют значения - и если они прекрасны в других отношениях, это очень важно».

Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Psychological Science.

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женщиныличностьхарактерлысые мужчиныменее привлекательныEvolutionary Psychological ScienceМарианн Фишер
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