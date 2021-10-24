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О чем молятся одной из самых любимых икон верующих Богоматери - Иерусалимской иконе Божией Матери: в скорби, об исцелении, от эпидемии

4:00:5110/24/2021,Анна Филатова
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Согласно церковному календарю чтят Иерусалимскую икону 25 октября, но молиться ей можно в любой день в году.

Иерусалимская икона Божией Матери помогает в избавлении от эпидемии.
Иерусалимская икона Божией Матери помогает в избавлении от эпидемии. Фото: Рixabay.com

Евангелист Лука считается автором иконы Божией Матери Иерусалимской. Жил он в одно время в Девой Марией и за свою жизнь написал свыше 70 полотен.

В чем помогает икона.

За всю историю существования святого образа он даровал спасение очень многим людям. Икона очень сильна в болезнях глаз и в избавлении от паралича разных стадий. У святого образа просят помощи от стихийных бедствий, эпидемий и природных катастроф. Истории извечны случаи, кода массовые молитвы Богоматери помогали в спасении Москвы от эпидемии чумы и холеры.

Дева Мария помогает всем верующим, которые искренне верят в силу молитвы.

Святой лик способен помочь.

1. Исцелении от болезней.
2. Уберечь от природной катастрофы.
3. Уберечь от сглаза и недоброжелателей.
4. Придаст силы при потере близкого человека.
5. Исцелит от бесплодия.
6. Сохранит и нормализует отношения в семье.
7. Вернет в семью неверных супругов.
8. Поможет сохранить от неприятностей в дальних странствиях.
9. Убережет от несчастных случаев.

Чтения молитвы мало, для того, чтобы Богоматерь вас точно услышала и откликнулась на ваш призыва необходимо соблюдать ряд определенных правил.

1. Необходимо зажечь свечу и поставить ее перед иконой. 2. Перед тем, как начать молитву необходимо помолчать несколько минут. 3. Избавьтесь от лишних мыслей. 4. Молиться следует шепотом или про себя. 5. Просьбы должны быть чисты, без корысти. Нельзя просить у Богоматери наказать кого-то, он этого не одобрит.

Согласно церковному календарю чтят Иерусалимскую икону 25 октября, но молиться ей можно в любой день в году.

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