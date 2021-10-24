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Филиппова канитель: по каким приметам 24 октября можно определить, будет ли зимой в кармане много денег и прибудет ли какой-то барыш

1:00:2010/24/2021,София Мальцева
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В этот день обязательно смотрели на приметы. По ним также гадали, и прогнозировали погоду зимой.

Свое название он получил за то, что в эту пору начинается время слякоти, грязи и распутицы, когда дороги становятся труднопроходимые. Фото: Pixabay.com

24 октября в православных храмах празднуется день Апостола от семидесяти Филиппа. Святой родился в Кесарии Палестинской. И был избран Учениками Иисуса Христа в числе диаконов вместе со святым Стефаном. Когда происходили серьезные гонения на верующих во Христа, Стефан умер мученической смертью. Это событие заставило Филиппа уйти из Иерусалима и направиться в один из городов Самарии, где стал проповедовать христианство. Апостол ярко рассказывал о Господе, а также творил чудеса, изгонял демонов, помогал больным и немощным. Благодаря этому многие язычники поверили во Христа.

По народной традиции праздник называется Филиппова канитель. Свое название он получил за то, что в эту пору начинается время слякоти, грязи и распутицы, когда дороги становятся труднопроходимые. С этого момента дни начинают долго тянуться.

В этот день обязательно смотрели на приметы. По ним также гадали и прогнозировали погоду зимой.

По традиции, в день Филиппа принято было гадать на количество денег и благосостояние в будущем. Главными помощниками в этом были снег и лед. Считалось, если снег слегка выпал на чуть мокрую почву, но не растаял, то весной будет хорошая прибыль. Сильный снегопад, начавшийся с утра на 24 октября, предсказывал морозную и долгую зиму. Если на Филиппа все еще продолжается листопад, следует готовиться к тяжелому году. В этот день по традиции, ходили на водоемы. Если они уже стояли во льду, то обязательно следует пройтись по ним. В народе существовала такая примета, что так можно поправить свое финансовое положение. Затем следовало, как только путь будет пройден, взять монетку и сильно бросить ее обратно, повернувшись спиной к реке.

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