Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Грешно ли работать 24 октября в памяти Апостола от 70-ти Филиппа?

1:30:4610/24/2021,София Мальцева
0

В одно время Филиппу пришел ангел Господень, который велел пойти на юг по дороге, что ведет из Иерусалима в Газу.

Лучше оставить все свои мирские дела, сходить в храм, зажечь свечу и помолиться апостолу. Фото: Pixabay.com

Филипп родился в Кесарии Палестинской. Апостолами Иисуса Христа, вместе со святым архидиаконом Стефаном, его избрали в число диаконов. Они вместе следили за пожертвованиями и оказывали заботу о нуждающихся. В это время начались гонения на христиан. К сожалению, архидиакон Стефан стал жертвой гонителей и был забит камнями. После чего Филипп покинул Иерусалим и попал в Самарии, где и стал проповедовать свою веру. Он не только проповедовал прихожанам о Христе, но и совершал различные чудеса, помогал немощным и больным, при этом никогда не брал плату за лечение и вел правильный образ жизни. Благодаря этому он обратил в веру многих язычников. Филиппа возвели в сан епископа и отправили в Лидию. Также у Филиппа было четыре дочки, очень верные христианки. Девушки были наделены пророческим даром, а Ермиония, знала врачебное дело и умела исцелять людей.

В одно время Филиппу пришел ангел Господень, который велел пойти на юг по дороге, что ведет из Иерусалима в Газу. Здесь святой апостол встретил евнуха царицы Эфиопской, который возвращался в Газу из Иерусалима, куда он приезжал на поклонение. Сидя на колеснице, евнух читал пророчества. Филипп продолжил с ним путь. Он рассказал евнуху о Боге и крестил его.

После этого Филипп рассказывал о Господе в других городах, пока не попал в Кесарию, где имел собственный дом. Умер он в глубоко в старости в городе Трал.

По церковной традиции 24 октября не запрещено работать, если праздник не выпадает на воскресенье. Если в воскресенье, то лучше оставить все свои мирские дела, сходить в храм, зажечь свечу и помолиться апостолу.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникиможно ли работатьдень Филиппа апостола от семидесяти
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Грешно ли работать 24 октября в памяти Апостола от 70-ти Филиппа?
1:30:46 10/24/2021
Грешно ли работать 24 октября в памяти Апостола от 70-ти Филиппа?
Каждой нежной теще от зятя удивительной красоты поздравления в картинках и стихах в День тещи 24 октября
1:15:09 10/24/2021
Каждой нежной теще от зятя удивительной красоты поздравления в картинках и стихах в День тещи 24 октября
Филиппова канитель: по каким приметам 24 октября можно определить, будет ли зимой в кармане много денег и прибудет ли какой-то барыш
1:00:20 10/24/2021
Филиппова канитель: по каким приметам 24 октября можно определить, будет ли зимой в кармане много денег и прибудет ли какой-то барыш
Необычные красивые открытки для спецназовцев в День подразделений специального назначения 24 октября
12:15:18 10/24/2021
Необычные красивые открытки для спецназовцев в День подразделений специального назначения 24 октября
БердскПогода в Бердске 24 октября 2021: дождливое воскресенье придется провести горожанам в этот раз
11:30:01 10/23/2021
Погода в Бердске 24 октября 2021: дождливое воскресенье придется провести горожанам в этот раз
Какой сегодня церковный праздник 24 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:57 10/23/2021
Какой сегодня церковный праздник 24 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Что делать, если у электромобиля заканчивается заряд, и что с ним происходит?
10:30:39 10/23/2021
Что делать, если у электромобиля заканчивается заряд, и что с ним происходит?
Ученые придумали экспресс-тест на употребление марихуаны
10:00:44 10/23/2021
Ученые придумали экспресс-тест на употребление марихуаны
Исследователи нашли 15-килограммовое серебряное сокровище времен Римской империи
9:30:33 10/23/2021
Исследователи нашли 15-килограммовое серебряное сокровище времен Римской империи
Листопадная Луна в магическое Полнолуние 19 ноября 2021 года: событие ознаменуется Лунным затмением
9:15:38 10/23/2021
Листопадная Луна в магическое Полнолуние 19 ноября 2021 года: событие ознаменуется Лунным затмением