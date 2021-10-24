Грешно ли работать 24 октября в памяти Апостола от 70-ти Филиппа?

Филипп родился в Кесарии Палестинской. Апостолами Иисуса Христа, вместе со святым архидиаконом Стефаном, его избрали в число диаконов. Они вместе следили за пожертвованиями и оказывали заботу о нуждающихся. В это время начались гонения на христиан. К сожалению, архидиакон Стефан стал жертвой гонителей и был забит камнями. После чего Филипп покинул Иерусалим и попал в Самарии, где и стал проповедовать свою веру. Он не только проповедовал прихожанам о Христе, но и совершал различные чудеса, помогал немощным и больным, при этом никогда не брал плату за лечение и вел правильный образ жизни. Благодаря этому он обратил в веру многих язычников. Филиппа возвели в сан епископа и отправили в Лидию. Также у Филиппа было четыре дочки, очень верные христианки. Девушки были наделены пророческим даром, а Ермиония, знала врачебное дело и умела исцелять людей.
В одно время Филиппу пришел ангел Господень, который велел пойти на юг по дороге, что ведет из Иерусалима в Газу. Здесь святой апостол встретил евнуха царицы Эфиопской, который возвращался в Газу из Иерусалима, куда он приезжал на поклонение. Сидя на колеснице, евнух читал пророчества. Филипп продолжил с ним путь. Он рассказал евнуху о Боге и крестил его.
После этого Филипп рассказывал о Господе в других городах, пока не попал в Кесарию, где имел собственный дом. Умер он в глубоко в старости в городе Трал.
По церковной традиции 24 октября не запрещено работать, если праздник не выпадает на воскресенье. Если в воскресенье, то лучше оставить все свои мирские дела, сходить в храм, зажечь свечу и помолиться апостолу.