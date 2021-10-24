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Сколько продлятся непрерывные нерабочие дни в ноябре 2021 года и по какому тарифу будут оплачиваться

4:45:4510/24/2021
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Дни с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочими. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, они должны оплачиваться по определенному тарифу.

Дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены президентом России нерабочими. Фото: Pixabay.com
Дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены президентом России нерабочими. Фото: Pixabay.com

Коронавирусная инфекция, известная всем под названием COVID-19, усилила свое негативное влияние на жизнь людей. Болезнь начала распространяться с новой силой и бить все антирекорды за последние три года. Именно поэтому президент России подписал указ и установил дни с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими, но с сохранением заработной платы. Необходимо подчеркнуть, что главы регионов, то есть высшие должностные лица по своему усмотрению могут продлить нерабочие дни после 7 ноября 2021, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

Как будут оплачиваться нерабочие дни?

В нерабочие дни заработная плата не может быть снижена. Дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно дополнительно попадают под категорию праздничных. Дни с 1 по 3 ноября, согласно трудовому кодексу, должны оплачиваться также, как и при обычных условиях, то есть по полному тарифу — они являются нерабочими, под категорию праздничных не попадают. Доплаты в этом случае не полагаются, однако по своему желанию работодатель может заплатить больше.

Если работник будет продолжать работать в праздничные дни, то есть 30, 31 октября, с 4 по 7 ноября 2021 года включительно, то ему необходимо выплатить заработную плату по двойному тарифу. Если заработная плата не была выплачена по текущему тарифу, то работодатель должен предоставить работнику дополнительные дни отдыха, согласно 153 статье Трудового кодекса Российской Федерации.

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