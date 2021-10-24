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25 октября – день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника: история святых и очень строгие запреты для верующих

2:00:3510/24/2021,София Мальцева
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Подул северный ветер – к похолоданию, а с юга – потеплеет.

Если звезд не видно на небе в этот день, то будет тепло. Фото: Pixabay.com

25 октября в храмах чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. По легенде, они потерпели пытки за Христа в 304 году в городе Тарсе. Когда язычники предложили им сделать жертву языческим богам, святой Тарах, сказал что он приносит жертву только Господу Богу, Иисусу Христу в чистом сердце. Несмотря на твердую веру святых, проконсул отправил их на пытки.

В народе этот праздник называется днем святого Прова, и его связывают с наблюдениями со звездами. Считается, что смотреть за ними нужно с полудня до полуночи, а потом гадать о погоде и урожае. Традиционно предки относились к звездам с большим уважением, считая каждую звездочку ангелом-хранителем отдельного человека.

Кроме того, 25 октября есть много запретов. Раньше нельзя было в праздник: стирать, белить, выбивать перины, гадать, или издеваться над животными. Также запрещалось ссориться и покупать в храме свечи. Если обидеть кого-то сегодня, то вам может не посчастливиться. Также не стоит спрашивать, после стука в дверь, у постучавшего “кто там?”, так можно впустить к себе домой горе.

Народные приметы 25 октября:

- Если звезд не видно на небе в этот день, то будет тепло. Ярко звезды горят – придут сильные морозы. Если звезды немного мерцают, то, скорее всего, в ближайшее время пойдет снег.

- Подул северный ветер – к похолоданию, а с юга – потеплеет.

- Порывистый или слабый ветер часто меняет направление – по приметам, очень долго продержится пасмурная погода.

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