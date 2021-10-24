Суперноволуние: очень подробный разбор, как Новолуние 5 ноября 2021 повлияет на 12 знаков зодиака

Близнецы. Этот день будет не простой, очень трудоемкий, но отдача будет. Ваши ожидания будут оправданы, вы добьетесь большего, чем ожидали. Возможны неожиданные денежные поступления.
Весы. Ваши оригинальные идеи могут проложить дорогу в ваше светлое бедующее. Не слушайте тех, кто вас в этом не поддерживает. Возможны перемены на личном фронте, не нервничайте из-за этого, вскоре вы поймете, что это был лучший исход для вас.
Водолей. День будет нервный, причем вы сами не будете понимать почему. Займитесь максимально делами, чтобы времени на раздумья не осталось.
Козерог. Финансовые траты в этот день должны быть под запретом, даже если это маленькие суммы, отложите эти операции на потом. Вы встретите человека, с которым находились в ссоре, помиритесь это будет лучшим вариантом для вас.
Лев. День благоприятный для ведения переговоров, вам удастся всех обаять и склонить на свою сторону, а благодарность начальства не заставит долго себя ждать.
Дева. День будет полон сюрпризов, порой они вас будут заставать врасплох, ориентируйтесь на интуицию и она вас не подведет.
Овен. В этот день необходимо следить за своими словами, обидеть человека порой очень легко, а вот наладить с ним связь потом будет весьма трудно.
Рыбы. День будет полон сюрпризов, особенно в финансовом плане. Появятся идеи по реализации своего бизнеса, которые могут дать неплохие дивиденды. Подумайте на эту тему, может в дальнейшем финансовые изменения станут достаточно существенными.
Рак. Не тратьте деньги в этот день, велика вероятность махинации или обмана. Оставьте покупки на завтра. Не вступайте в малознакомые проекты. Этот день лучше провести в домашней обстановке.
Стрелец. Держите сегодня язык за зубами, иначе может произойти скандал, который повлияет на вашу трудовую деятельность. Первая половина дня пройдет в нервной обстановке, а во второй вы сможете сосредоточиться и плодотворно поработать.
Телец. День вы проведете в кругу родных. Отдохните по максимуму, ведь скора работа накроет вас с головой. Наслаждайтесь моментом.
Скорпион. День будет неспокойным. Не принимайте необдуманных решений. Не покупайте в этот день технику, она вас разочарует, а вернуть за нее деньги будет весьма проблематично. Проведите день дома, отдохните и наберитесь сил.