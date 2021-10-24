Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лучшие даты для соления и закваски капусты на этой неделе с 25 по 31 октября 2021 года: а так же все плохие для засолки капусты дни

9:00:3710/24/2021,Анна Филатова
0

Хорошо приготовленная квашеная капуста - это гордость хозяйки, ведь если она получилась вкусной и ароматной значит соблюдены все нормы ее приготовления

Проверенный рецепт квашеной капусты ароматной и хрустящей.
Проверенный рецепт квашеной капусты ароматной и хрустящей. Фото: Рixabay.com

Хорошо приготовленная квашеная капуста - это гордость хозяйки, ведь если она получилась вкусной и ароматной, значит соблюдены все нормы ее приготовления. А именно выбран правильный день для засолки по лунному календарю и куплены качественные продукты. Традиционно капусту солят во второй половине осени.

Когда солить капусту по лунному календарю.
Благоприятные дни в октябре - 28, 29, 31 числа.
Нейтральные дни в октябре - 26, 27, 30 числа.
Неблагоприятные дни в октябре - 25 число.

Рецепт.

Способов приготовления квашеной капусты на зиму великое множество. Рецепты с использованиям рассола дают 100% результат и хозяйке не надо будет беспокоиться даст ли капуста достаточное количество сока или нет.

Ингредиенты.

1. Капуста белокочанная - 3 килограмма.
2. Морковь 3 штуки, среднего размера.
3. Вода кипяченая 1 литр.
4. Соль - 2 столовые ложки.
5. Сахар - 1 столовая ложка.

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту при помощи специального ножа, натрите морковь на крупной терке. 2. Овощи перемешайте в большой емкости. Руками давить их не стоит, чтобы капуста не стала мягкой. 3. Переложить капусту в трехлитровую банку и утрамбовать. 4. Приготовить рассол: в воду добавить соль и сахар, тщательно размешать, чтобы специи хорошо растворились. Рассолом залить капусту. Рассол должен дойти до дна банки, чтобы капуста просолилась равномерно.

Банку необходимо поставить в поддон, чтобы сок не вытекал на поверхность, на которой будет стоять банка. Банку можно прикрыть марлей или крышкой, но не закрывать. Спустя день начнется процесс брожения. В теплом месте капуста должна простоять 3 дня, за это время брожение должно прекратиться. На хранение убрать в холодильник.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
капусталунный календарьоктябоь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Заливаете ли вы капусту рассолом или делаете ее в собственном соку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лучшие даты для соления и закваски капусты на этой неделе с 25 по 31 октября 2021 года: а так же все плохие для засолки капусты дни
9:00:37 10/24/2021
Лучшие даты для соления и закваски капусты на этой неделе с 25 по 31 октября 2021 года: а так же все плохие для засолки капусты дни
В Новосибирской области 42 ребенка с коронавирусом госпитализированы на 24 октября
8:58:32 10/24/2021
В Новосибирской области 42 ребенка с коронавирусом госпитализированы на 24 октября
В Новосибирске после обнаружения второго трупа на стройке ледовой арены СК начал проверку
8:35:42 10/24/2021
В Новосибирске после обнаружения второго трупа на стройке ледовой арены СК начал проверку
Нерабочие дни в России могут продлить: Локдаун затянется минимум на две недели, прогнозирует Исаев
8:20:04 10/24/2021
Нерабочие дни в России могут продлить: Локдаун затянется минимум на две недели, прогнозирует Исаев
БердскВ ЦГБ Бердска рассказали, кому дадут медотвод от прививок против коронавируса по каждой из вакцин
8:10:16 10/24/2021
В ЦГБ Бердска рассказали, кому дадут медотвод от прививок против коронавируса по каждой из вакцин
В Новосибирске возмутительной назвали выставку о падении Берлинской стены, где СССР представлен диктатором
7:36:56 10/24/2021
В Новосибирске возмутительной назвали выставку о падении Берлинской стены, где СССР представлен диктатором
В Петербурге объявили локдаун: Так город защищается от москвичей
7:24:26 10/24/2021
В Петербурге объявили локдаун: Так город защищается от москвичей
В CNN назвали Путина «самой опасной версией» президента России
7:03:55 10/24/2021
В CNN назвали Путина «самой опасной версией» президента России
Суперноволуние: очень подробный разбор, как Новолуние 5 ноября 2021 повлияет на 12 знаков зодиака
7:00:49 10/24/2021
Суперноволуние: очень подробный разбор, как Новолуние 5 ноября 2021 повлияет на 12 знаков зодиака
Как вы умрете, согласно вашей астрологической карте и знаку зодиака
6:46:27 10/24/2021
Как вы умрете, согласно вашей астрологической карте и знаку зодиака