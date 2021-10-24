Лучшие даты для соления и закваски капусты на этой неделе с 25 по 31 октября 2021 года: а так же все плохие для засолки капусты дни

Хорошо приготовленная квашеная капуста - это гордость хозяйки, ведь если она получилась вкусной и ароматной, значит соблюдены все нормы ее приготовления. А именно выбран правильный день для засолки по лунному календарю и куплены качественные продукты. Традиционно капусту солят во второй половине осени.
Когда солить капусту по лунному календарю.
Благоприятные дни в октябре - 28, 29, 31 числа.
Нейтральные дни в октябре - 26, 27, 30 числа.
Неблагоприятные дни в октябре - 25 число.
Рецепт.
Способов приготовления квашеной капусты на зиму великое множество. Рецепты с использованиям рассола дают 100% результат и хозяйке не надо будет беспокоиться даст ли капуста достаточное количество сока или нет.
Ингредиенты.
1. Капуста белокочанная - 3 килограмма.
2. Морковь 3 штуки, среднего размера.
3. Вода кипяченая 1 литр.
4. Соль - 2 столовые ложки.
5. Сахар - 1 столовая ложка.
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту при помощи специального ножа, натрите морковь на крупной терке. 2. Овощи перемешайте в большой емкости. Руками давить их не стоит, чтобы капуста не стала мягкой. 3. Переложить капусту в трехлитровую банку и утрамбовать. 4. Приготовить рассол: в воду добавить соль и сахар, тщательно размешать, чтобы специи хорошо растворились. Рассолом залить капусту. Рассол должен дойти до дна банки, чтобы капуста просолилась равномерно.
Банку необходимо поставить в поддон, чтобы сок не вытекал на поверхность, на которой будет стоять банка. Банку можно прикрыть марлей или крышкой, но не закрывать. Спустя день начнется процесс брожения. В теплом месте капуста должна простоять 3 дня, за это время брожение должно прекратиться. На хранение убрать в холодильник.