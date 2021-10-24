Почему в день памяти трех мучеников Прова, Тараха и Андроника строжайше запрещено стирать и пинать домашних животных

25 октября почитаются святые мученики Пров, Тарах и Андроник, пострадавшие за свою веру в 304 году в городе Тарсе Киликийском. Идолопоклонники предлагали им сделать жертву идолам. Но мученики ответили, что могут принести в жертву только Истинному Богу. Их стали серьезно пытать, но от веры ни один из них не отрекся. И тогда тела мучеников разрубили.
На Руси в этот день заканчивали молоть зерно. Обычно это начинали делать еще 7 октября. Поэтому мельники могли немного отдохнуть, и провести еще один день как праздничный выходной. Вечером мельникам накрывали праздничный стол. Поскольку все зерно уже смололи, то самым популярным блюдом у крестьян была каша с маслом или с салом, но для детей ее подавали с вареньем.
Кроме того, в день Прова, Тараха и Андроника существовали запреты:- Сегодня строжайше запрещено пинать домашних животных.
- Нельзя было громко смеяться 25 октября, чтобы не навлечь на себя страшные муки.
- Никого нельзя обижать в этот день и уж тем более мстить. Того, кто нарушит запрет, будут преследовать сплошные несчастья.
- Если сегодня постучат в дверь, нельзя спрашивать: "Кто там?", чтобы не впустить в дом беду.
- Чтобы не прогнать из дома счастье, не можно ли сегодня гадать, стирать, ставить квас, белить потолки, выбивать одеяла с подушками.
- В соответствии с народными суевериями 25 октября нельзя покупать церковные свечи, иначе не миновать скорой болезни.