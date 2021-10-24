В ДТП с автобусом и КамАЗом погибли 5 человек в Калмыкии: Пассажиры ехали в Петербург

Не менее пяти человек, в их числе один ребенок, погибли при столкновения пассажирского автобуса и грузовой машины на границе Калмыкии и Астраханской области. ДТП случилось на трассе Р-216 в ночь на 24 октября.
Как стало известно, в автобусе, который ехал из Махачкалы в Санкт-Петербурге, находилось 28 человек. По одним данным, пострадали свыше 20 человек.
В МЧС сообщают о семи травмированных.
"В 02.40 поступило сообщение о том, что на 245-м км федеральной автодороги Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" произошло лобовое столкновение грузового автомобиля КамАЗ с пассажирским автобусом "Неоплан", следовавшим по маршруту Махачкала-Санкт Петербург", - рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Отмечается, что, по предварительным данным, погибло 5 человек, 7 пострадали. На место происшествия выезжали спасатели для извлечения из автобуса погибших и пострадавших.
Выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.