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В ДТП с автобусом и КамАЗом погибли 5 человек в Калмыкии: Пассажиры ехали в Петербург

1:55:0510/24/2021
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По сообщению МЧС, среди погибших есть ребенок. Пострадали 7 пассажиров. Их доставали из салона спасатели.

Под Астраханью в ДТП с автобусом погибли пять человек. Фото: МЧС

Не менее пяти человек, в их числе один ребенок, погибли при столкновения пассажирского автобуса и грузовой машины на границе Калмыкии и Астраханской области. ДТП случилось на трассе Р-216 в ночь на 24 октября.

Как стало известно, в автобусе, который ехал из Махачкалы в Санкт-Петербурге, находилось 28 человек. По одним данным, пострадали свыше 20 человек.

В МЧС сообщают о семи травмированных.

"В 02.40 поступило сообщение о том, что на 245-м км  федеральной автодороги Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" произошло лобовое столкновение грузового автомобиля КамАЗ с пассажирским автобусом "Неоплан", следовавшим по маршруту Махачкала-Санкт Петербург", - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Отмечается, что, по предварительным данным, погибло 5 человек, 7 пострадали. На место происшествия выезжали спасатели для извлечения из автобуса погибших и пострадавших.
Выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.

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пострадалиДТПлобовое столкновениеАстраханьпогибли 5 человек
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