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Иерусалимская икона Божией Матери: чудеса иконы и как апостол Лука написал чудотворную икону

3:00:5710/24/2021,София Мальцева
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Многие люди умоляют Пресвятую Деву помочь им достичь семейного благополучия, помощи при родах и сохранении семейного очага.

Иерусалимская икона Божией Матери. Фото: ikonaspas.ru

По преданию, Иерусалимский образ Божией Матери написал святой евангелист Лука через пятнадцать лет после Вознесения Господня в Гефсимании.

В 463 году икону она попала в Константинополь. Византийская армия понесла Икону Божией Матери в бой, после чего, в этому бою они сумели противостоять вторжению скифов.

В период правления императора Ираклина кочевники из Скифии захотели напасть на Константинополь. Тогда вынесли образ Богородицы, вокруг которого собрались в пламенной молитве почти все горожане.

Пресвятая Дева Мария услышала мольбу верных и умолила Сына Своего избавить город от нападения. После этого события икона была перевезена во Влахернскую церковь. Здесь она почивала три года.

В 988 году Лев Мудрый перевез икону в Корсунь и отдал ее равноапостольному князю Владимиру. Когда новгородцы обратились в христианство, святой Владимир отдал христианам эту икону. И она покоилась в соборе святой Софии целых четыре столетия.
В 1571 году Иван Грозный перевез икону в Москву, в Успенский собор. Во время войны 1812 года. Столица была разрушена и разграблена, множество реликвий были вывезены за границу. В их числе оказалась Иерусалимская икона Пресвятой Богородицы.

Икона Богородицы Иерусалимской помогает верующим во многих жизненных аспектах.
Она спасает от паралича, болезней глаз и даже слепоты. Также молитва к этой иконе может помочь избежать несчастных случаев и пожаров. Молитесь иконе Иерусалимской Божией Матери в ожидании неприятных событий, скорби или уныния. Многие люди умоляют Пресвятую Деву помочь им достичь семейного благополучия, помощи при родах и сохранении семейного очага.

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историяпраздникиИерусалимская икона Богородицыевангелист Лука
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