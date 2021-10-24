Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона на второй минуте боя и одержал 40-ю победу

Федор Емельяненко вышел на первый бой с декабря 2019 года. Но на московском турнире Bellator 45-летний спортсмен удивил всех. Он нокаутировал американца в первом раунде и снова напомнил, что он - величайший тяжеловес. Емельяненко вырубил Джонсона на 2-й минуте молниеносным нокаутом. Это была его 40-я победа.
После боя Емельяненко поблагодарил публику:
«Слава богу, что ребята из моей команды идут без поражений. У нас уже два чемпиона. Надеемся, что скоро будет третий. Мы очень рады драться в Москве. Я уже давно не выступал в России. Мы счастливы выступать в России, для всей моей команды это большое событие. Совет для молодых спортсменов? Сделайте так, чтобы ваши желания не расходились с работоспособностью. Если вы хотите больших результатов и хотите быть успешными в любом виде спорта – нужно много работать».
Емельяненко говорил, что в контракте у него еще один поединок в Bellator, но окончательное решение примет после турнира.