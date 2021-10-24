Что категорически нельзя делать верующим на праздник Иерусалимская икона Божией Матери 25 октября

25 октября отмечается православный праздник в честь Иерусалимской иконы Божией Матери. Считается, что образ написал знаменитый евангелист Лука после пятнадцати лет со дня Вознесения Иисуса Христа на небо.
Икону поместили в храм Воскресения Иисуса Христа. По преданию, читая молитву святому образу, Марии Египетской послышался голос, который призывал ее прекратить неправедную жизнь и посвятить себя служению Господу.
В 463 году, во время правления императора Льва Великого, Иерусалимскую икону доставили в Константинополь, в храм Богородицы. Благодаря этому образу византийские войска отразили опасное нападение скифов. Тогда все местные люди вышли к иконе, чтобы помолиться за спасение города. В память об этом чуде, икону перенесли в один из главных храмов Византии – Влахернскую церковь, где она и сохранялась на протяжении почти трех веков.
В 988 году Лев Мудрый перевез образ в город Корсунь (Херсонес), который впоследствии был завоеван князем Владимиром. Эта икона была отдана ему в дар и доставлена в Киев. Но в этом городе икона пробыла недолго. В честь крещения Новгорода князь Владимир передал ее этому городу. Икону поставили на хранение в собор Святой Софии, где находилась около 400 лет.
В 1571 году во время правления Ивана Грозного, образ перевезли в Успенский Собор Москвы, где он находился больше 200 лет. В 1812 году французы после поражения сильно разграбили столицу. Среди всех вывезенных в Париж реликвий была и иерусалимская икона. Реликвия и сейчас хранится во Франции.
В праздник иконы Богоматери Иерусалимской нельзя ругаться, совершать любые плохие поступки, нарушая заповеди Божии.