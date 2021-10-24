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В Орске расчлененное женское тело обнаружили в чемодане на мусорке: Подозреваемый в убийстве уже признался

3:33:1610/24/2021
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Страшную находку откопали дети. Отсутствовала голова у трупа. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Следователи на месте преступления в Орске. Фото: СК

В Орске дети на мусорке нашли чемодан, в котором были сложены части тела убитой женщины. Страшная находка была обнаружена на улице Станиславского около дома № 47. В чемодане, который открыли любопытные дети, отсутствовала голова убитой. О происшествии стало известно из сообщения СК по региону.

Как выяснили сотрудники полиции и эксперты, давность преступления составляла 30-50 часов. Они очень быстро вычислили подозреваемого и задержали его. Злоумышленник - 42-летний местный житель, он признался в том, что совершил преступление.

Убитой оказалась 39-летняя жительница Орска. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Глава СК поручил расследование провести в центральном аппарате ведомства.

После обыска в квартире подозреваемого были обнаружены два ножа и молоток для разделки мяса, которыми он мог пользоваться, чтобы совершить преступление.

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