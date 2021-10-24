В Орске расчлененное женское тело обнаружили в чемодане на мусорке: Подозреваемый в убийстве уже признался

В Орске дети на мусорке нашли чемодан, в котором были сложены части тела убитой женщины. Страшная находка была обнаружена на улице Станиславского около дома № 47. В чемодане, который открыли любопытные дети, отсутствовала голова убитой. О происшествии стало известно из сообщения СК по региону.
Как выяснили сотрудники полиции и эксперты, давность преступления составляла 30-50 часов. Они очень быстро вычислили подозреваемого и задержали его. Злоумышленник - 42-летний местный житель, он признался в том, что совершил преступление.
Убитой оказалась 39-летняя жительница Орска. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Глава СК поручил расследование провести в центральном аппарате ведомства.
После обыска в квартире подозреваемого были обнаружены два ножа и молоток для разделки мяса, которыми он мог пользоваться, чтобы совершить преступление.