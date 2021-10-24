Повышенную пенсию в ноябре получат россияне: Кто именно, рассказал эксперт

В ноябре некоторые категории пенсионеров получат пенсию, по размеру превышающую предыдущую. Повышение ежемесячной выплаты ожидается у граждан, которым исполнится 80 лет, тем, кто перестал работать этим летом, и бывшим шахтерам и летчикам. Об этом сообщила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
- Плановые повышения и перерасчеты заложены в бюджет и закреплены бюджетным законодательством. Внеплановые выплаты и повышения происходят в случаях, когда необходимо срочно реализовать меры социальной поддержки населения пенсионного возраста, — пояснила эксперт для «Прайм».
В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044,48 рубля. С ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер этой страховой выплаты — 12 088,96 рубля.
Повышение пенсии происходит в следующем месяце, который идет после дня рождения. Также повышение ожидается у пенсионеров, переставших работать летом не раньше июля. Для них производиться пересчёт страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил пока работал. Обычно на перерасчет уходит 3-4 месяца с момента, когда в ведомство поступает информация о прекращении работы гражданином на пенсии.
Также плановое повышение пенсии предусмотрено для бывших летчиков и шахтеров, указывает эксперт. С 1 февраля 2021 года повысился средний размер доплат для этих категорий пенсионного возраста. До 30 апреля летчики получали 12475,83 рубля, а шахтеры — 3852,36 рубля. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца. Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября.
Как ране писал"Курьер.Среда", с 2022 года для оформления пенсии не нужно будет лично ходить в отделение пенсионного фонда и носить документы - все оформление будет производиться автоматически.