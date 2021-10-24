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Симптомы диабета в глазах: какие характерные признаки нельзя игнорировать

1:30:1010/24/2021
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Ранние признаки могут быть обнаружены при ежегодном обследовании глаз, которое должны проходить все диабетики старше 12 лет.

Налитые кровью глаза - это предупреждающий знак о том, что повышенный уровень сахара в крови угрожает вашему зрению. Фото: Еxpress.co.uk

Диабет поражает миллионы британцев и, если его не лечить, может вызвать серьезные осложнения, в том числе слепоту. Знаете ли вы, какие симптомы диабета нужно искать в глазах?

Диабет - серьезное и сложное заболевание. Существует два типа диабета : тип 1 и тип 2. Тип 2 встречается гораздо чаще, составляя 90 процентов случаев в Великобритании. Проще говоря, диабет - это состояние, при котором у людей слишком много сахара в крови, и они изо всех сил пытаются регулировать свой уровень сахара в крови. Однако высокий уровень сахара в крови может вызвать серьезные осложнения, включая потерю зрения, пишет express.co.uk.

Вы знаете, когда обращаться к врачу по поводу заболеваний глаз, связанных с диабетом?

По данным Diabetes UK, число людей, живущих с диабетом в Великобритании, растет: 4,9 миллиона человек имеют диагноз диабета, но, по оценкам, 13,6 миллиона подвержены повышенному риску развития диабета 2 типа.

Чтобы снизить риск диабета 2 типа, вы должны вести здоровый образ жизни, включая диету с низким содержанием сахара в крови и стараться поддерживать здоровый вес.

Неспособность справиться с диабетом может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, включая слепоту.

Налитые кровью глаза - это предупреждающий знак о том, что повышенный уровень сахара в крови угрожает вашему зрению.

Если у вас повышенный уровень сахара в крови - гипогликемия - в результате диабета 2 типа, это может повлиять на ваши глаза.

Это связано с тем, что высокий уровень сахара в крови влияет на ваши кровеносные сосуды, что в конечном итоге может повлиять на сосуды в задней части глаза.

Диабетическая ретинопатия - это заболевание, поражающее кровеносные сосуды сетчатки.

В худшем случае, если его не лечить, это может привести к слепоте.

Ваша сетчатка - это слой в задней части глаза, который преобразует свет в электрические сигналы, а затем отправляет эти сигналы в мозг, чтобы вы могли видеть изображения.

Сетчатка нуждается в здоровом притоке крови для правильного функционирования, поэтому она имеет сеть мелких кровеносных сосудов.

По данным NHS, существует три основных способа, которыми высокий уровень сахара в крови может повлиять на глаза. Эти:

Фоновая ретинопатия - в кровеносных сосудах образуются крошечные выпуклости, которые могут слегка кровоточить, но обычно не влияют на ваше зрение.

Предпролиферативная ретинопатия - более серьезные и широко распространенные изменения затрагивают кровеносные сосуды, включая более значительное кровотечение в глаз.

Пролиферативная ретинопатия - на сетчатке образуется рубцовая ткань и новые кровеносные сосуды, которые слабы и легко кровоточат, что может привести к некоторой потере зрения.

Если у вас диабет или вам сказали, что вы подвержены повышенному риску диабета 2 типа, и у вас есть кровь или болезненные глаза, обратитесь к врачу.

Обычно диабетическая ретинопатия не имеет никаких симптомов, пока не станет очень прогрессирующей, поэтому ее раннее обнаружение является ключевым моментом и может спасти ваше зрение.

Ранние признаки могут быть обнаружены при ежегодном обследовании глаз, которое должны проходить все диабетики старше 12 лет.

Однако, если вы заметили какой-либо из следующих симптомов, пора поговорить со своим врачом:

Зрение ухудшается.
Внезапная потеря зрения.
'Плавающие' - видение форм.
Затуманенное зрение.
Налитые кровью глаза.

Вы можете снизить риск развития проблем со зрением, правильно управляя диабетом и избегая высокого уровня сахара в крови.

Высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина также могут усугубить диабет и вызвать больше осложнений, поэтому здоровый образ жизни и поддержание веса - идеальный вариант.

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