США внесли граждан России в список «бездомных национальностей» для получения виз

Госдепартамент США 21 октября обнародовал документ, в котором россиян внесли в список "бездомных национальностей".
Как уточняется в документе, бездомный заявитель на визу - "это лицо, которое является гражданином страны, в которой Соединенные Штаты не имеют консульского представительства или в которой политическая ситуация или ситуация с безопасностью является неустойчивой или достаточно неопределенной".
Страны, граждане которых считаются бездомными, перечислены в отдельном пункте. Среди них кубинцы, эритрейцы, жители Аддис-Абебы и Найроби, иранцы, проживающие в Абу-Даби, Анкаре и Ереване, россияне, жители Варшавы, ливийцы, тунисцы, сомалийцы, суданцы, сирийцы, венесуэльцы, йеменцы.
Вашингтон с 1 августа оказался оказывать консульские услуги из-за дефицита кадров, поскольку Россия запретила нанимать на работу в посольство россиян и граждан третьих стран.