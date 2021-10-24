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США внесли граждан России в список «бездомных национальностей» для получения виз

4:27:5610/24/2021
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Бездомный заявитель на визу - "это гражданин страны, в которой Штаты не имеют консульского представительства или в которой политическая ситуация или ситуация с безопасностью является неустойчивой".

Госдеп посчитал россиян "бездомной нацией". Фото: Википедии

Госдепартамент США 21 октября обнародовал документ, в котором россиян внесли в список "бездомных национальностей".

Как уточняется в документе, бездомный заявитель на визу - "это лицо, которое является гражданином страны, в которой Соединенные Штаты не имеют консульского представительства или в которой политическая ситуация или ситуация с безопасностью является неустойчивой или достаточно неопределенной".

Страны, граждане которых считаются бездомными, перечислены в отдельном пункте. Среди них кубинцы, эритрейцы, жители Аддис-Абебы и Найроби, иранцы, проживающие в Абу-Даби, Анкаре и Ереване, россияне, жители Варшавы, ливийцы, тунисцы, сомалийцы, суданцы, сирийцы, венесуэльцы, йеменцы.

Вашингтон с 1 августа оказался оказывать консульские услуги из-за дефицита кадров, поскольку Россия запретила нанимать на работу в посольство россиян и граждан третьих стран.

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