В Бердске свыше 200 человек болеют коронавирусом, инфекцию подозревают у 805 горожан на 24 октября

Новые данные о ситуации с коронавирусом в Бердске стали известны в воскресенье "Курьер.Среда".
Как сообщили в городском оперативном штабе, за минувшие сутки на 24 октября в Бердске выявили 8 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 2677 бердчан с диагнозом COVID-19. Стоит отметить, что такой суточный прирост держится уже неделю.
Вместе с тем, число выздоровевших после заражения новой инфекцией жителей Бердска на сегодняшний день достигло 2472. Таким образом, сейчас считаются больными коронавирусом 205 бердчан. Одновременно под медицинским наблюдением находятся 815 человек (накануне наблюдали за 805 подозрительными).
За последние сутки в Бердске взяли еще 219. Это чуть меньше, чем днем ранее.